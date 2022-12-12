【袁志峰專欄】過度樂觀，慎防物極必反

今日推介 - 中銀香港 (2388), 上日收市 $24.90

1) 股市前景

周五港股顯著上揚，創反彈新高，升勢全面，沽空比率極低，成交維持極高的 2000 億元。全星期計，港股總市值增加 7.7%，日均成交額環比增長 13% 至 1911 億元；恒指及恒生科指升 6.6% 及 12.7%，上証指數及深証成指升 1.6% 及 2.5%，標指及納指跌 3.4% 及 4.0%；紐約期油跌 11.5%，美元指數升 0.3%，人民幣兌美元升 0.8%，美國 10 年期債息由 3.49 厘回升至 3.59 厘。

上周中美股市背馳及油價下跌，反映市場焦點由通脹轉移至經濟增長，中國放寛防疫措施以及打通房地產商融資渠道，徹底強化市場對明年中港經濟及股市表現的樂觀看法，大型投行也紛紛調升恒指目標價及板塊評級。

由於中國極速改變防疫政策，未來幾個月將有數億人感染新冠病毒，即使沒有出現醫療擠兌，也會有大量輕症患者要居家隔離，這樣無可避免影響生產力及消費意慾。筆者看好港股 6 至 12 個月的中長線表現，但中國經濟的短期困境可能會令氣勢如虹的港股出現回吐，建議投資者不宜高追，只可趁低吸納，恒指技術支持位約 18300 點。

今天推介是中銀香港 (2388) — (1) 美國處於利率上升周期，港息將跟隨，息差擴闊有利本地銀行業。(2) 2021 年度盈利倒退 12.6%，每股盈利跌 13.3% 至 2.173 元，每股股息減 9.0% 至 1.13 元，派息比率為 52%。(3) 今年首 9 個月，提取減值準備前的淨經營收入及溢利分別同比增 11.8% 及 16.4%，淨息差同比上升 17 個基點。(4) 現價對應 2021 年度市盈率 11.5 倍，市賬率 0.90 倍，估值吸引，建議買入，目標價 27.0 元，止損價 24.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 34 點，早段曾倒跌 46 點，隨後輾轉上揚至收盤，最多曾漲 476 點，收報 19901 點，升 450 點或 2.3%。成交額按日增 24% 至 1994 億元，11 月份日均成交額 1402 億元。港股通南向資金轉淨買入 7 億元，美團 (3690)、騰訊 (700) 及港交所 (388) 錄得 20.1、8.1 及 4.2 億元淨買入，盈富基金 (2800) 及中國移動 (941) 錄得 15.6 及 8.4 億元淨賣出。12 月以來累積淨賣出 25 億元，11 月淨買入 502 億元。全星期計，恒指升 6.6%。

藍籌股 67 升 9 跌。龍湖集團 (960) 漲逾 18%，為升幅最大藍籌。中國海外發展 (688)、華潤置地 (1109)、碧桂園 (2007) 及碧桂園服務 (6098) 漲 9%-11%。申洲國際 (2313) 升 9%。新世界發展 (17) 及九龍倉置業 (1997) 升逾 6% 及 5%。舜宇光學 (2382) 及新奥能源 (2688) 升逾 6%。新鴻基地產 (16)、恒隆地產 (101)、中華煤氣 (3) 及招商銀行 (3968) 升逾 4%。長實集團 (1113) 及港交所 (388) 漲逾 3%。阿里健康 (241) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。其次是藥明生物 (2269) 及石藥集團 (1093) 跌逾 2%。

恒生科指升 2.3%，收報 4369 點，成份股 25 升 5 跌。大型科技股跑贏大市，美團 (3690) 及百度 (9888) 漲逾 5%，小米 (1810) 升 4%，阿里 (9988)、騰訊 (700) 及快手 (1024)) 漲逾 2%。萬國數據 (9698) 及閱文集團 (772) 漲逾 10% 及 7%，為升幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及舜宇光學 (2382) 升逾 6%。明源雲 (909) 及金蝶國際 (268) 升逾 5% 及 4%。嗶哩嗶哩 (9626) 升 4%。京東健康 (6618)、阿里健康 (241) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 5%、4% 及 2%，為表現最差成份股。全星期計，恒生科指升 12.7%。

板塊方面，線上醫療及餐飲股逆市下跌。大型科技、軟件、内房、物管、燃氣、水泥、鋼鐵、有色金屬及本地地產股跑贏大市，漲幅居前。旭輝控股 (884) 及雅居樂 (3383) 升 14% 及 10%。旭輝永升服務 (1995)、新悦城服務 (1755) 及世茂服務 (873) 升 11%-14%。新奥燃氣 (2688)、華潤燃氣 (1193) 及中國燃氣 (384) 漲 7%-14%。海螺水泥 (914)、華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 升 7%-8%。馬鋼 (323) 及鞍鋼 (347) 漲逾 10% 及 5%。紫金礦業 (2889)、江西銅業 (358) 及中國鋁業 (2600) 升 4%-5%。

周五上証指數平開，早段最多曾跌 0.5%，隨後輾轉上揚，午後最多曾漲 0.5%，收報 3206.95 點，升 0.3%。深証成指升 1.0%，科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 10100 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 1400 億元。滬深股通北向交易轉淨賣出 3 億元，12 月以來累積淨買入 221 億元，11 月淨買入 601 億元。全星期計，上証指數升 1.6%，深証成指升 2.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，11 月份全國居民消費價格指數 (CPI) 按年上升 1.6%，較上月回落 0.5 個百分點，創 8 個月低位。另外，11 月份工業生產者出廠價格指數 (PPI) 按年下降 1.3%，跌幅少於市場預期的 1.5%；按月則上升 0.1%。(信報)

4) 個股訊息

外電引述銷售文件顯示，新城發展 (1030) 以先舊後新方式配股集資，每股配售價 3.45 元至 3.65 元，較周五收市價折讓 10.1% 至 15.0%。集資約 1.75 億美元 (約 13.6 億元)，所得資金將用於現有離岸債務再融資及一般營運資金。(信報)

根據港交所權益披露，孫正義旗下軟銀於 12 月 5 日在場內減持 1294.8 萬股商湯 (20) 股份，每股平均價 1.977 元，涉資 2560 萬元。交易完成後，軟銀於商湯持股由 18.02% 降至 17.97%。(信報)

理想汽車 (2015) 公布，今年第三季淨虧損 16.46 億元 (人民幣 ‧ 下同)，去年同期淨虧損 2150 萬元；非美國公認會計準則淨虧損 12.4 億元，去年同期淨利潤 3.36 億元。期內，收入總額 93.42 億元，按年上升 20.2%；交付量為 26524 輛，增長 5.6%。(信報)

舜宇光學 (2382) 公布，11 月手機鏡頭出貨量 9103.4 萬件，按年跌 26.4%，按月下跌 9.3%。另外，手機攝像模組出貨量 3468.2 萬件，按年跌 23.4%，按月下跌 21%。(信報)



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