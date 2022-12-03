俄油價格上限設每桶60美元 俄國可能輕鬆以對

歐盟執委會週五 (2 日) 已要求歐盟 27 個成員國將俄油價格上限訂在每桶 60 美元，隨後 7 大工業國 (G7) 和澳洲都同意配合，但分析師認為每桶 60 美元的上限價將讓俄國持續輕鬆出口石油。

歐盟、G7 和澳洲等國週五將俄油價格上限設每桶 60 美元，並通過調整機制將上限保持在比市場價格低 5% 的水平，期望削減俄羅斯透過石油賺取收益，以用作入侵烏克蘭的戰爭資金，同時也希望大幅減少俄油出口，避免國際油價飆升。

G7 聲明指出，七國將會考慮市場發展、盟國和中低收入國家和地區所受到的影響，在適當的時候檢討及調整石油價格上限

白宮形容這是一個「受歡迎的消息」，相信設定油價上限有助限制普丁資助其「戰爭機器」的能力。

美國財政部長葉倫表示，價格上限將進一步限制普丁政府的收入。隨著俄羅斯經濟已經萎縮，預算日益緊張，價格上限將立即削減普丁最重要的收入來源。

俄羅斯主要生產商預期，歐盟的俄油制裁禁令即將在 12 月 5 日生效，這將使俄油產量可能在 2023 年初每日減少 50 萬至 100 萬桶。

目前的油價上限價格可能無法限制普丁資助其「戰爭機器」的能力 (圖片：AFP)

然而，一些國家和華爾街分析師都認為，每桶 60 美元的俄油上限價格影響有限。俄羅斯在損失的石油收入越多，對國際油價影響可能就越大，但這可能有利於莫斯科和其他主要出口國，卻不利於西方消費者。

愛沙尼亞認為上限價格設為每桶 30 至 40 美元，才能大大損害俄羅斯，但該國稱這 (60 美元) 是目前能夠達成的最好協議。

俄羅斯能源與金融基金研究所分析師 Alexei Gromov 稱，將上限設在每桶 60 美元左右，俄羅斯將繼續輕鬆出口石油。

BCS Mir Investitsiy 經紀公司的 Igor Galaktionov 稱，即使俄油制裁禁令讓俄油出口降幅大於預期，但因為有價格調整機制，預期俄油收入不太可能受到重大影響。

美國銀行和摩根大通分析師認為俄油制裁禁令影響不大，因為俄羅斯能夠使用該國船隻運油，還有中國和印度買家。