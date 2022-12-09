美勞動力供給持續受限 恐與長新冠有關

根據哈佛大學經濟學家 David Cutler 發布的報告，新冠病毒長期症狀 (Long Covid、長新冠) 恐將對美國經濟造成 3.7 兆美元的損失，總成本如同經濟大衰退。與此同時，美國部分勞動參與率缺口，可能也與揮之不去的新冠疫情相關。

史丹佛經濟學家 Gopi Shah Goda 和 Evan Soltas 估計，由於新冠肺炎疫情，截至今年 6 月，已有 50 萬美國受薪族群退出了勞動力市場，導致勞動力參與率下降 0.2 個百分點，相當於嬰兒潮一代的退休比例。

波士頓聯邦儲備銀行總裁 Susan M. Collins 先前就曾指出，美國勞動力短缺主因來自於人口老化、移民人口下屆、新冠肺炎疫情相關的健康疑慮以及民眾選擇提前退休。

美國國家衛生統計中心 (NCHS) 的數據，約有 2000 萬美國成年人患有長期新冠肺炎症狀，占全人口約 7.5%。

密西根大學公共政策和經濟學教授 Betsey Stevenson 表示，長新冠無疑使經濟成長轉往另一個方向。北卡羅來納大學經濟學家兼金融學教授 Paige Ouimet 也指出，長新冠給本已經充滿不確定性的經濟前景，增加了更多的不確定性。

瑞奇蒙聯邦準備銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 表示，美國很可能處於勞動力短缺的持續時期，這讓聯準會 ( Fed) 使勞動需求恢復平衡的目標更加複雜。

美銀利率策略師 Meghan Swiber 曾警告表示，在美國勞動力市場出現裂縫 (labor market cracks) 前，Fed 不會停止升息。

所謂的裂縫是指就業人數月增率從正數變為負數，Swiber 表示，Fed 通常會在就業人數轉為負數前停止升息。 但是，此次升息週期可能有所不同，因為 Fed 升息的目的是重新平衡勞動力市場。