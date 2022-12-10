WTO裁定 川普時代的鋼鋁關稅違反國際貿易規則

世界貿易組織 (WTO) 爭端仲裁小組周五 (9 日) 裁定，美國在前總統川普時代以保護國安為由課徵鋼鋁關稅，已違反 WTO 基本規則。華府隨即表達反對立場，並聲明不會移除關稅。

川普在 2018 年依據 232 條款對全球鋼鐵和鋁分別課徵 25%、10% 進口關稅，不久後豁免兩個自由貿易夥伴國加拿大和墨西哥，之後數個 WTO 成員國提起申訴。美國另在去年同意移除歐盟鋼鋁的關稅

三名專家組成的 WTO 仲裁小組，周五對這起由中國、挪威、瑞士和土耳其提出的爭端裁決。仲裁小組表示，美國有關國家安全的主張「不合理」，因其並非在戰爭或其他國際關係的緊急狀態下提出。

美國貿易代表署 (USTR) 發言人 Adam Hodge 說，美國強烈反對仲裁小組「有瑕疵」的解讀和結論，將不會因裁判結果移除關稅。

本裁定不太可能影響美國的金屬業者，因為美國可在未來 60 天內提起上訴，達到否決的效果。由於 WTO 上訴機制的人事任命在川普時代已被癱瘓，整起事件將進入法律真空狀態。

美國主張，國家安全應由各國自行判斷，不該由 WTO 三名仲裁成員判定。美國鋼鐵業組織包括美國鋼鐵工人聯合會 (US Steelworker)、美國鋼鐵協會 (AISI)，都批評 WTO 逾越職責，並呼籲拜登政府維持關稅。

中國表示，希望美國尊重裁決，「盡快矯正錯誤的行為」。瑞士則說，調查結果並未質疑 WTO 成員以廣泛自由裁量權保護國安的權利，但確實必須滿足可供 WTO 審查的某些最低要求。