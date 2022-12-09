通用汽車CEO預計 美國新車銷量將在2023年反彈

通用汽車 (GM-US) 執行長 Mary Barra 週四 (8 日) 表示，美國汽車市場需求依然強勁，明年美國新車銷售量有望反彈，達到 1500 萬輛。

Barra 預計，2023 年美國新車銷售量將達到 1500 萬輛，優於 S&P Global Mobility 預估。該機構預估美國今年新車銷量為 1370 萬輛，2023 年則達到 1470 萬輛。

Barra 說，看到市場對汽車需求仍強勁，但有鑑於經濟成長的不確定性，通用汽車計劃在 2023 年的成本預算計畫中更為保守。「沒人真正知道，經濟將如何發展。」

先前公布的財報顯示，通用汽車第三季營收報 419 億美元，去年同期為 268 億美元；淨利報 33 億美元，去年同期為 24 億美元；經調整後每股獲利報 2.25 美元，遠高於市場預期的 1.88 美元。

展望未來，儘管通用汽車第三季獲利超預期，但由於利潤率收窄，因此該公司並未調整今年財測。通用預估今年全年淨利介在 96 億至 112 億美元之間，經調整後 EBIT 介在 130 億至 150 億美元區間，合每股 6.5 至 7.5 美元。

至於電動車方面，通用旗下兩款雪佛蘭電動車 Bolt EV 和 EUV 在第三季寫下最佳銷量紀錄，為 14,709 輛。該公司計劃增加這兩款車型的產量，預估全球市場的日曆年產量從 2022 年的約 4.4 萬輛提高至 2023 年的 7 萬多輛。

不過，分析師認為，即使今年至今汽車需求並未出現顯著下降，但 2023 年似乎仍有可能出現疲弱。