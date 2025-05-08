【股市焦點】 ASIC應用蓬勃發展 新光證券：首要關注這三家台廠

鉅亨研報 2025-05-08 10:40

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隨著 AI (人工智慧)應用的蓬勃發展，相較於通用處理器 (CPU、GPU)，ASIC(特定應用積體電路) 能提供更高的計算效能、更低的功耗與更好的成本效益。越來越多企業開始尋求客製化的 AI 晶片，以提高運算效能並降低能耗，使得 ASIC 成為市場關注的焦點。

新光證券表示：ASIC（特定應用積體電路）指的是所有針對特定應用需求設計的客製化晶片。目前 AI 運算架構仍以 GPU + CPU 為主，但隨著 AI 應用需求擴展，ASIC 在” 推理” 階段的應用比例正在快速成長。由於 GPU 在 AI“訓練” 時擁有強大的並行計算能力，因此仍是主流方案。

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根據 Precedence Research 的報告，全球人工智慧（AI）晶片市場在 2024 年 的規模估計為 732.7 億美元，預計到 2034 年將增長至約 9277.6 億美元，年複合成長率（CAGR）達 28.9%。

新光證券指出：預估 2025 年所有 ASIC 晶片的總產值約為 220 億美元， 市場預期年成長率約 10~12%，至 2030 年可能達到 350 億至 400 億美元。目前 AI 相關的 ASIC 晶 片占比約 15%。

圖: 新光證券製表

新光證券認為，隨著 AI 應用快速普及，客製化運算需求日益上升，推動 ASIC 市場進入高速成長期。尤其在推理階段，ASIC 晶片相較 GPU 展現出更佳的效能與能效比，逐漸成為企業降低成本與優化效能的首選方案。

台灣主要的三家 ASIC 公司

第一家：世芯 -KY(3661-TW) 本益比 29~56 倍

專注於高性能 AI 及 HPC 晶片設計，2024 年第三季 HPC 占營收 97%，87% 營收來自北美，主要客戶包括 Amazon 及 Intel。受惠於 AI 基礎建設需求，成長動能強勁，2025 年布局 2nm 晶片專案，預計 2026 年貢獻顯著營收。