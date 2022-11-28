盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.08%報37.85元，成交1,045張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.08%，28日09:09報37.85元，成交1,045張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌0.78%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.34%。台灣加權指數上漲1.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-706 張
- 外資買賣超：-934 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+228 張
- 融資增減：+162 張
- 融券增減：-82 張
最新相關新聞
麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.08%，28日09:09報37.85元，成交1,045張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌0.78%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.34%。台灣加權指數上漲1.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.36%
$12,736
原投組報酬率
+19.04%
$11,904
投組標的成分
40%
5425
20%
6515
20%
8222
10%
2457
10%