盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.08%報37.85元，成交1,045張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.08%，28日09:09報37.85元，成交1,045張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗臺(2465-TW)近5日股價下跌0.78%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.34%。台灣加權指數上漲1.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-706 張
  • 外資買賣超：-934 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+228 張
  • 融資增減：+162 張
  • 融券增減：-82 張

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