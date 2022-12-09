葉倫對訪中持開放態度 認為美國仍有機會免於經濟衰退

儘管關於美國明年經濟衰退的預測接踵而至，美國財長葉倫周四 (8 日) 表示，她仍預期美國明年能避開衰退。她也預期與中國有更深入交流，不排除訪問中國。

愈來愈多經濟學家和投資人都預測，美國明年將步入衰退，主要受美國聯準會 (Fed) 激進升息拖累。但美國最近幾個月的就業成長仍強健，與大環境的不景氣形成鮮明對比。

葉倫參觀印刷鑄幣局的德州工廠並受訪時說：「目前還沒出現全美大規模的淨裁員現象，我仍相信我們走在降低通膨的正確道路上，衰退並非無法避免的事。」

她解釋，雖然企業紛紛降低成長預期和縮減人力聘僱，但還未出現大規模裁員。她也說，供應鏈瓶頸顯開始改善，這有助於抑制通膨。

當被問到是否可能出訪中國，葉倫抱持開放的態度。她說：「我還沒有訪問中國的確定計畫，但我當時抱持開放的態度，期待能比過去一兩年有更緊密的交流。」

國際貨幣基金 (IMF)、世界銀行的高層本周都訪問中國，是疫情以來首次親自到訪。

美國財政部、IMF 和世界銀行一直希望，中國身為開發中國家最大單一債主，能對這些國家的債務採取更寬容的態度。葉倫說，她已向即將離任的中國國務院副總理劉鶴提及債務重組的問題。葉倫上個月曾說，她和中國準備接棒的經濟團隊還不熟稔。

針對美元，葉倫說她相信美元最近的價值大致已經反映基本面。她拒絕評論美元對其他貨幣的匯價是否已經觸頂。