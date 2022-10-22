葉倫：美國通膨並未根深蒂固

葉倫：美國通膨並未根深蒂固 (圖片：AFP)
葉倫：美國通膨並未根深蒂固 (圖片：AFP)

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週五 (21 日) 駁斥了高通膨正植根於美國經濟的觀點。
 
美國近期公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率報 8.2%，高於市場預期的 8.1%，前值 8.3%，而剔除食品與能源波動的核心 CPI 年增率大幅升至 6.6%，不但高於市場預期的 6.5%、前值的 6.3%，還刷新 40 年新高。

針對這份惡化的通膨報告，葉倫在參加維吉尼亞州一場活動後表示：「我不相信通膨已根深蒂固。如果看到中期通膨預期上升到與 2% 通膨目標不一致的水平，那麼更高的通膨預期會反映在薪資和物價之中，但我看不出這方面的跡象。」
 
葉倫認為：「美國要降低通膨還有很長的路要走，但一些早期跡象... 好比供應商交貨速度加快、運輸成本下降，這都將逐漸影響通膨數據。」
 
紐約聯準銀行調查顯示，美國消費者對未來一年通膨預期在 2022 年 6 月曾躍升至 6.8% 的峰值，但僅幾個月的時間就降至 5.4%。

葉倫不認為美國處於根深蒂固的通膨中 (圖片：AFP)
葉倫不認為美國處於根深蒂固的通膨中 (圖片：AFP)

葉倫重申，雖然最近的數據顯示需要採取更多措施來抑制通膨，但她仍相信美國可能在不導致失業率飆升的情況下降低通膨，理由之一就是，不認為美國處於根深蒂固的通膨中。
 
此外，美國財政部週五公布，截至 9 月 30 日的 2022 年財政全年度聯邦預算赤字較前一年下滑一半，從 2021 年的 2.8 兆美元降至 2022 年的 1.4 兆美元。

葉倫對此報告感到寬慰，她表示：「預算赤字出現史上最大降幅，當前拜登政府的經濟政策提高了財政信譽，美國債務正走在一條負責任的道路上。」

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