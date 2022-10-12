葉倫：美國市場運作良好 無金融不穩定跡象

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二 (11 日) 表示，即使美國金融市場在利率上升和流動性緊縮的環境下歷經高度震盪，但沒有浮現不穩定跡象，同時稱讚美國經濟表現佳。

葉倫出席國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行年會空檔時接受訪問，她認為金融市場運作依然良好，過去在收緊貨幣政策的環境中，有時會出現去槓桿化的現象，但目前也還沒看到。

隨著聯準會 (Fed) 撤回疫情期間的刺激措施，轉向應對通膨，美國股債市今年多數時間波動不斷，情況也隨著 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 明確表達抗通膨決心後變得更加嚴重。

葉倫表示：「我不打算談到 Fed 的政策，但很明顯 Fed 已給出承諾，他們制定方案來應對通膨，我認為市場理解這點。」她相信 Fed 會做出好的決定，政府不會進行干預。

談美國經濟

葉倫談到美國經濟時態度顯得樂觀，認為即使能源價格飆漲、變種病毒和俄烏戰爭使全球市場陷入困境，美國經濟依然表現良好，但她預期美國經濟在經歷強勁復甦後將有所放緩。

葉倫坦言，目前通膨率仍太高，壓低通膨是政府的首要任務，且有辦法做到這一點的同時，保持健康的勞動力市場。

她並稱，即使石油輸出國家組織與其他產油盟國 (OPEC+) 的減產決定和俄烏衝突影響市場流動性，但並未嚴重到需要密切關注，對強勢美元的擔憂，也是美國和其他國家貨幣緊縮步伐不同而產生的自然結果。

葉倫說，美元是避風港，所以當身處在不確定時期，會有資本流入美國市場，並推高美元兌其他國家的匯率。