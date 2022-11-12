葉倫表態樂見中印撿低價俄羅斯原油便宜

美國財務部長葉倫 (Janet Yellen) 周五 (11 日) 表示，美國樂見印度繼續盡量購買俄羅斯石油，就算價格高於 G7 規定的上限也可以，前提是印度避開受約束的西方保險、金融和海事服務。

葉倫出席一場深化美印經濟關係會議，席間受訪時表示，油價上限機制仍會推動全球油價走低，同時抑制俄羅斯的收入。

葉倫補充，一旦歐盟停止進口而非訴諸價格上限或較現行價格大幅打折，俄羅斯將無法像現在這樣大量售出大量石油。

「一旦歐盟停止採購，俄羅斯會發現很難持續像現在這樣出口這麼多石油，他們得尋找大量買家，但許多買家都依賴西方服務。」

印度是當前俄羅斯第二大石油顧客，第一為中國。

七大工業國 (G7) 和澳洲將實施的價格上限制度，其最終細節仍將在 12 月 5 日截止日前公佈。

葉倫表示，上限機制將讓印度和中國以及其他俄羅斯原油主要買家得以壓低俄羅斯的售價。「俄羅斯石油將須非常廉價拋售，我們樂見印度、非洲或中國能搶到便宜貨，這樣很好。」

葉倫表示，印度和印度私營石油公司也能以任何價格買下俄羅斯石油，「只要他們不使用西方服務或有替代服務，都可以。」

實施價格上限目的是削減俄羅斯石油收入，藉著拒絕西方盟國為每桶價格超過上限的俄羅斯原油提供保險、海運服務和融資，同時讓俄羅斯原油留在市場上。俄羅斯 Urals 原油歷史均價在每桶 63-64 美元，可能構成上限。

在葉倫發表上述言論前，印度外交部長上周表示，印度將繼續購買俄羅斯原油，因為這對印度有利。

印度財政部長和能源部長未對葉倫言論置評，但其他官員曾表示該價格上限機制持謹慎態度。一位不願具名的印度官員表示：「我認為我們不會遵守該機制，俄羅斯石油不應該離開市場。穩定的供應和價格是最重要的。」