CPCA：中國11月乘用車銷量年減近一成 六個月來首降

中國乘用車協會（CPCA）周四（8 日）公布數據顯示，中國 11 月汽車銷量為 167 萬輛，較去年同期下滑 9.5%，為今年 5 月以來首降，儘管中國嚴格的新冠肺炎政策有所鬆綁，但需求下滑的比預期還快，該協會預估明年銷售狀況將持平。

CPCA 秘書長崔東樹表示，11 月的銷售狀況遠低於先前預期，目前的趨勢是自 2008 年金融危機以來前所未見的。此外，在經歷兩年多的疫情後，中國勞動階級的財富和消費能力都有所縮水，儘管防疫政策鬆綁，但預料 12 月的汽車銷量不會突然飆升。

不過崔東樹看好明年汽車銷量，他表示中國近幾日對新冠防疫政策有重大改變，除了代表為期 3 年的新冠疫情即將結束外，消費者信心也有望恢復，預估明年乘用車銷量將達到 2,060 萬輛，與今年持平。

然而此預測較市場其他人士看法更為樂觀，有分析人士指出，中國經濟活動恢復還需要一段時間。

招商銀行國際（China Merchants Bank International）分析師預估，由於購置稅減免政策到期，中國明年零售乘用車銷量將下滑 6%，而且即便放寬新冠防疫政策，由於汽車製造商努力應對庫存水位上升，銷售前景依然低迷。

另外，根據 CPCA 數據，特斯拉 (TSLA-US) 在 11 月銷售 100,291 輛中國製電動車，其中 37,798 輛出口，月減 12.85%。該組織曾預估消費者會在年底政府補貼和購置稅減免到期之前搶著購買汽車，不過最近幾個月由於多數防疫措施仍在實施，這些激勵措施幾乎沒有提振汽車銷售。

值得注意的是，外國品牌 11 月在中國的銷售下滑幅度更大，其中以日本品牌最弱。豐田汽車（Toyota Motor）11 月在中國的銷量年減 18.4%，日產汽車（Nissan Motor）則大減 52.5%。