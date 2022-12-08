胡錫進：讓經濟再次強勁起來 是中國各地民眾共同期待

《環球時報》前總編輯胡錫進周四（8 日）說，中共中央政治局會議釋出強烈信號，政府希望各地接下來將經濟成長列為第一要務，這也是民眾的共同期待。

中共中央政治局會議釋出強烈信號。中國的重大會議和重要官方文件通常都會使用全面、穩健的表述。但是這次會議突出抓好經濟的重點仍十分清楚，會議強調要「大力提振市場信心」「突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作」，而且要「推動經濟運行整體好轉」，都是被輿論解讀畫了紅線。

胡錫進表示，真誠希望各地透徹理解政治局會議精神，在推動經濟發展的重大問題上決不猶豫，而是全力出擊，迅速開創新的局面。

他說，經濟說到底是國家大安全，是實現社會穩定的根基，經濟好了，人們有錢賺，老百姓總體上心氣就順。而且經濟實力增強，可以提供大量化解社會矛盾的資源。中國開展國際博弈，也需各地經濟發展好了，為國家對外鬥爭補充源源不斷的能量，強大社會基層從來都是我們對外硬氣的基礎。

胡錫進表示，經濟如果弱了，所有事情都會受拖累，這是全世界共同規律，什麼制度的國家在這一點上都一樣。中國社會主義市場經濟這些年取得巨大成就，十年前中國 GDP 占世界經濟的比率只有 9.27%，到去年已達到 18.5%，這種進步，堪稱當下中國最有信服力的政治資本，也是中國人取之不竭的信心來源。

他說，其實國家現在非常希望各地接下來無論如何把經濟發展搞好了，這是第一要務，每個地方都應有這個悟性。各地該聚精會神把經濟重新振興起來，讓疫情帶來的各種衝擊一掃而空，讓人們對民營經濟的一些擔憂也都煙消雲散。請趕緊抓好復工復產，北方應學習南方的快速動作和幹勁，以時不我待的緊迫感，掀起重振經濟新熱潮，為開創國家高品質發展的新局面，做出貢獻。胡錫進表示：「這是國家的期待，也是各地老百姓的期待。」