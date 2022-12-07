由於國內外需求下降 中國貿易數據來到至少兩年半來新低

中國 11 月進出口出現至少 2 年半以來最快速度的萎縮，原因是外部需求持續疲軟，以及疫情升溫干擾生產並降低國內需求，而國內房地產市場低迷也進一步帶來壓力。

海關總署周三 (7 日) 表示，11 月份以美元計價出口年減 8.7%。這是自 2020 年 2 月貿易受到第一次防疫封鎖影響以來最大的降幅。降幅大於經濟學家預估的 3.9%，上月降幅為 0.3%。

進口降幅也從 10 月份的 0.7% 擴大至 10.6%，預估中值為下降 7.1%。數據顯示，11 月貿易順差縮小為 698 億美元。

儘管當局正在採取行動，放寬防疫期間的一些嚴格限制，但自 8 月以來，由於通膨飆升、許多國家全面升息以及烏克蘭危機，將全球經濟推向衰退邊緣，出口一直在失去動力。

除了放鬆防疫管控，政府最近也推出一系列政策，包括央行降準及放鬆房地產企業融資限制，以應對經濟成長放緩，但分析人士仍然懷疑這些措施能否迅速見效，因為全面放鬆防疫限制將需要更多時間，而且國內外需求依然疲軟。

Capital Economics 資深中國經濟學家 Julian Evans-Pritchard 發布報告認為，未來幾季中國出口可能會進一步萎縮。

他表示，防疫放鬆對出口的推動有限，由於疫情期間需求的逆轉，以及即將到來的全球經濟衰退，全球對中國商品的需求下降，將發揮更大的作用。

運價近期回到 2020 年中期的水準，也反映出需求的下降。