盤中速報 - 南電(8046)急拉2.17%報283.5元，成交6,457張

南電(8046-TW)近5分K漲速2.17%，08日10:08報283.5元，成交6,457張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
南電(8046-TW)近5日股價上漲3.34%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.9%。台灣加權指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,271 張
- 外資買賣超：+3,347 張
- 投信買賣超：-1,118 張
- 自營商買賣超：+42 張
- 融資增減：-541 張
- 融券增減：+93 張
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