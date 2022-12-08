盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急跌-2.36%報124.0元，成交89張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K跌速2.36%，08日09:58報124.0元，成交89張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價下跌0.38%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.83%。台灣加權指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12 張
- 外資買賣超：+11 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-16 張
- 融券增減：0 張
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AI優化後報酬率
+18.02%
$11,802
原投組報酬率
+11.82%
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投組標的成分
40%
8996
20%
1519
20%
6245
10%
1342
10%