【盤中熱點】指數震盪載板成重災區，台積電赴美設廠，半導體為何這麼重要？

一、指數上沖下洗，載板族群成重災區

市場風險意識再起，指數今日雖一度台積電走強下由黑翻紅，但許多個股賣壓湧現呈現上沖下洗格局，目前盤下震盪，預估量約 2667 億，而就選擇權支撐壓力來看，大量區間約位於 14,700 點

盤面上來看，漲點貢獻多方指標依序為

(2330-TW) 台積電、(2891-TW) 中信金、(1301-TW) 台塑、(5876-TW) 上海商銀、(2880-TW) 華南金

造成盤勢壓抑的個股依序為

(2308-TW) 台達電、(3037-TW) 欣興、(8046-TW) 南電、(2454-TW) 聯發科、(5871-TW) 中租 - KY

單就以漲點貢獻指標來看，除台積電外多為傳金族群，顯示市場資金本日傾向防禦型個股。

1. 載板族群成本日重災區

(3189-TW)景碩今日股價一度觸及跌停，同步使得 (3037-TW) 欣興、(8046-TW)南電股價雙雙受到壓力，即便載板族群在本日有所壓力。

但就三雄股價來看，景碩自十月份低點以來漲幅達 55%、欣興 58%、南電 76%，而今回落或是受到市場擔憂景氣未來不確定性賣壓湧現所導致，ABF 載板產業在高速運算發展趨勢下，仍然是扮演相當重要的角色，同時就當前庫存水位來看，伺服器產業相對健康，而隨著製程的演進，在 ABF 不論是層數還是消耗面積皆會加大，換言之載板產業長遠來看仍具相當的成長性。

2. 生技族群再成盤面焦點

觀察櫃生技比重來到約 33% 水準，高出平均 19%。

(4114-TW) 健喬、(6461-TW) 益得、(4188-TW) 安克、(4161) 聿新科漲停作收，此外還有 (4121-TW) 優盛、(4123-TW)晟德、(6523-TW)達爾膚等生技個股皆有所表現，顯示即便近期生技族群有所回落，但隨著市場風險意識再起，仍舊成為資金的避風港之一。

二、生活聊產業－半導體產業介紹

台積電赴美設先進製程廠引發市場話題以及對於技術轉移的疑慮。

事實上當前赴美設廠的先進製程為 3、4、5 奈米廠，但台灣當前則是有 2 奈米以及規劃 1 奈米廠，換言之，赴美設的廠確實為「美國本土最先進的廠」但並非台積電最先進的技術，因此「台灣仍保有最先進的製程」，顯示各國政府開始重視半導體業，甚至將其視為戰略物資。

半導體是甚麼？

半導體指的是製造晶片的原材料，因其介於導電和不導電之間，因此稱作「半導體」而會根據參雜的物質不同而有著不同的特性，因此有著第一代、第二代、第三代半導體

整個半導體產業鏈主要分為三大區塊

分別是 上游 - IC 設計、中游 - IC 光罩與製造、下游 - IC 封裝與測試。

介紹完半導體整個產業鏈的上中下游後，接下來會一一說明這個龐大的產業鏈。

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