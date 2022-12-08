〈貴金屬盤後〉美元美債殖利率走軟 金價連三漲 仍收1800美元下方

在美元、美債殖利率走軟之下，黃金期貨周三 (7 日) 收高，但仍連續三個交易日收在每盎司 1800 美元的關鍵水平下方。

2 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 15.60 美元或 0.9%，收在每盎司 1798 美元。金價周三盤中最高達每盎司 1800.5 美元，但多數時間都落在 1800 美元下方。

3 月交割的白銀期貨價格收盤上漲 59 美分或 2.6%，收在每盎司 22.922 美元。

衡量美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數周三下跌 0.39%，報 105.11，美國 10 年期公債殖利率回落至 3.421%。

由於黃金是以美元計價，美元貶值可刺激黃金需求，進而推高金價，公債殖利率下滑也有助於提升黃金吸引力。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 表示，市場依然對異常樂觀的數據點以及全球持續衰退感到緊張不安，尤其考量到中國持續封鎖勢必打擊到全球第二大經濟體的活動。

不過，中國周三宣布一系列防疫鬆綁政策，包含無症狀和輕微症狀感染者可居家隔離、跨區流動不須查驗健康碼，以及特殊場所以外不須核酸檢測等十條公告。

Rowling 在更新市場消息後表示，投資人正試圖評估黃金在當前環境的位置。她說，全球經濟衰退使資金紛紛流入避險資產，這應該對黃金有利，也可能讓 Fed 不那麼激進升息，避免美國經濟陷入衰退。

Fed 即將在下周召開今年最後一次利率會議，官員們此前一再表示，終點利率至少必須達到 5%，才足以平息高漲的通膨。

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