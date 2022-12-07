〈貴金屬盤後〉市場評估Fed動向 金價回升但仍未收復1800美元

黃金期貨周二 (6 日) 回升，但還無法收復 1800 美元關卡，主因美國公布強勁經濟數據後，市場持續揣測聯準會 (Fed) 動向。

2 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 1.10 美元或近 0.1%，報每盎司 1782.40 美元，止住二連跌。

黃金稍微擺脫周一的修正賣壓，與此同時，ICE 美元指數 (DXY) 跌到 104.89，只略高於 6 月底至今的低點，但到周二尾盤止跌回升，上揚 0.3% 至 105.59。10 年期美債殖利率下滑約 4 個基點至 3.563%。

美元貶值通常會降低海外買家的買入成本，殖利率下滑則會降低持有黃金相較於公債的機會成本。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 說：「殖利率和美元的走向，可能仍是牽動金價的主因，下周美國聯準會 (Fed) 的會議尤其是關鍵。」

黃金經過六周的上漲、從 1640 美元突破 1800 美元之後，似乎進入撞牆期，但多頭仍然信心十足，甚至有人預測金價可能飛越每盎司 3000 美元。

儘管黃金和銅之類的工業金屬近日同步上漲，但有人擔憂，若 Fed 升息預期帶動美債殖利率繼續攀升且美元反彈，金屬這波漲勢可能被逆轉。

Sevens Report Research 分析師說：「黃金和銅都出現近期上漲趨勢，但展望面臨的風險包括美元和殖利率再度回升，以及全球經濟擔憂。」

SIA 財富管理首席市場策略師 Colin Cieszynski 說，從技術面來看，黃金過去兩三周以來持續上漲，相對低點已經提高到 1760 美元到 1765 美元 (原本為 1725 美元)。

他說：「初步的技術阻力已經出現在 1800 到 1810 美元之間，下一個 " 潛在阻力落在接近 1860 美元的水準，是否能突破值得觀察。」

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