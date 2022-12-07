調查：美企CEO對經濟展望的看法跌至2年多新低

隨著美國經濟持續面臨高通膨和升息的雙重威脅，美國大企業執行長們對美國經濟狀況看法黯淡。商業圓桌會議 (BRT) 最新的調查報告顯示，第四季執行長經濟展望指數 (CEO Economic Outlook Index) 跌至 2 年來新低。

在 10 月 31 日至 11 月 28 日進行的調查數據顯示，今年第四季執行長經濟展望指數跌至 73 點，低於第三季的 84 點，並大幅低於去年同期的 124 點，創下 2 年多以來的新低。不過，該數據仍高於 50 的擴張或萎縮門檻。

該數據主要反映美企執行長展望未來 6 個月公司資本支出、人員招聘和銷售預期的綜合指數，今年以來每一季都呈現跌勢。

從各分類來看，今年第四季人員招聘計劃季減 17 點至 61 點，銷售預期下跌 8 點至 91 點，資本支出則下降 7 點至 68 點。

針對明年美國經濟成長，執行長平均預期成長率將僅有 1.2%。此外，針對企業面臨的最大問題，有 49% 的受訪者表示是勞動力成本，有 15% 認為是原物料成本，另有 14% 回應是供應鏈中斷的成本。

根據 Refinitiv IBES 資料，分析師預測標普 500 成分股企業第 4 季獲利將比去年同期減少 0.4%，較他們 10 月 1 日預測的增加 5.8% 大幅下修。

分析師大致上也認為 2023 年的企業獲利將下滑。高盛近期也將標普 500 成分股的 2023 年 EPS 預測從下修為持平，理由是利潤下滑。