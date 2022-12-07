Uber乘客即起可以在美國賭城拉維加斯召喚自駕車

從周三 (7 日) 開始，拉斯維加斯的公共 Uber (UBER-US) 乘客有史以來第一次可以享受自動駕駛服務。

Uber 長期以來一直將自駕車視為其業務成長的關鍵，力推者先是創始人卡蘭尼克 (Travis Kalanick)，然後是現任 CEO 科斯羅薩西 (Dara Khosrowshahi)。就其本身而言，今天的公告是 Uber 與自駕車公司 Motional 合作的結果，兩家公司於 10 月首次宣布了這項合作案。

Uber 全球自主移動和外送主管亦區 (Noah Zych) 發表聲明表示，「Motional 已證明自己是產業領導者，穩步安全地將自主技術推向無人駕駛的未來。」「我們很高興能在拉斯維加斯共同邁出下一步，並期待繼續將自主技術整合到 Uber 網絡中，為客戶提供更多可靠、負擔得起且輕鬆的交通和外送選擇，來發展我們的業務。」

如果想在拉斯維加斯乘坐自駕車，有點需要碰運氣，就像拼車一樣。它的運作方式是這樣的：在 Uber 軟體中，客戶可以選擇 UberX 或 Uber Comfort Electric，以獲得與機器人出租車搭配的機會。然後，如果客戶與自駕車匹配，他們將必須選擇加入，並且要進入汽車，他們還必須在軟體中按下一個按鈕。

接下來，Uber 計畫在洛杉磯推出其公共機器人出租車服務。

Uber 和現代汽車支持的 Motional 之間的合作夥伴關係涵蓋乘車和外送，兩家公司甚至在 10 月宣布之前就一直在合作。Motional 和 Uber 於 5 月聯手在加州聖莫尼卡提供自動送貨服務。

Motional 在全球擁有 1500 多名員工，最近解雇了部分員工。 受影響的員工人數尚未得到確認。

自 2015 年以來，Uber 一直跨足自駕車領域，但它並沒有特別關注。2018 年，該公司一輛配備緊急備用駕駛員的無人駕駛車在亞利桑那州撞死一名行人，這被認為是與自駕車有關的第一起死亡事件。此外，在 2020 年，Uber 以 100 億美元的價格將其自駕業務部門出售給了亞馬遜 (AMZN-US) 和紅杉資本支持的 Aurora。

Uber 股價今年來下跌約 35%。相較之下，以科技股為主的納斯達克指數今年至今下跌約 30%。