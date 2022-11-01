〈財報〉Uber第三季預訂量激增 營收超預期 盤前大漲逾12%

Uber 周二（1 日）美股盤前公布 2022 會計年度第三季財報，受惠司機人數增加從而提升客流量成長，維持叫車業務成長態勢，總預訂量激增推升營收年增逾 7 成，打敗華爾街分析師預期。Uber 盤前股價獲亮麗財報加持大逾 12%。

2022 會計年度第四季財測關鍵數據

總預訂量估成長 23% 至 27%，約落在 300 億至 310 億美元區間，符合市場預期

調整後 EBITDA 估介在 6 億至 6.3 億美元之間，高於市場預期的 5.644 億美元

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，隨城市重新開放和旅遊蓬勃發展，消費者正將其預算轉移到服務上，而這種強勁的趨勢將一直延續到第四季，上季的 10 月是公司叫車與外送業務表現最佳的一個月。

Khosrowshahi 也說，儘管上季取得佳績，然公司仍謹慎面對前景，將繼續嚴格控制成本、員工數量且平衡資本配置方式，將在未來幾季實現不斷成長的獲利能力。

截稿前，Uber(UBER-US) 盤前股價上漲 12.08%，每股暫報 29.78 美元。今年以來 Uber 股價已下跌 36% 以上。

2022 會計年度第三季財報（截至 9/30）關鍵數據（vs.Refinitiv 調查）

營收：83.4 億美元（年增 73%）vs. 81.2 億美元

每股虧損：0.61 美元

淨損：12.1 億美元

調整後 EBITDA：5.16 億美元 vs. 4.615 億美元

總預訂量：291.19 億美元（年增 26%）

平台上活躍用戶數：1.24 億人，年增 14%

Uber 第三季財報數據。(圖片：Uber 財報)

Uber 過去在疫情期間曾面臨司機短缺問題，不過目前已回到 2019 年 9 月水準，原因是由於數十年來高漲的通膨讓許多人開始尋找額外收入來源。

然而，Uber 也在算在宏觀經濟不確定下縮減招聘和削減支出，以擴大獲利能力。該公司執行長 Khosrowshahi 強調「不要認為所有事情都是理所當然」的重要性。

另外，Uber 出現 12 億美元虧損部分原因是其投資滴滴出行，大約損失 5.12 億美元。

按業務劃分（vs. StreetAccount 分析師預估）

叫車總預訂量：137 億美元（年增 38%）vs. 138.3 億美元

叫車業務營收：38 億美元（年增 73%），去年同期為 22 億美元

外送總預訂量：137 億美元（年增 7%）vs. 140.1 億美元

外送業務營收：28 億美元（年增 24%），去年同期為 22.3 億美元

貨運業務營收：17.51 億美元

Uber 第三季業務部門營收。(圖：Uber 財報)

Uber 第三季叫車、外送預訂量。(圖：Uber 財報)

疫情期間，Uber 分外依賴其外送業務成長，但隨乘客叫車次數增加，其叫車業務在第一、第二季營收超過外送業務，而這一趨勢在第三季仍然持續。不過外送業務低於分析師預期，該部門收入占公司總營收的 33% 左右。

Uber 貨運部門去年完成與物流服務提供商 Transplace 的收購，營收達到 17.5 億美元，低於分析師預期，主因是受到需求、現貨量與運費疲軟影響。