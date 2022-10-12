美國新制有望讓數百萬零工者取得僱員身份 Uber、Lyft重挫逾10%

拜登政府正在擬議一項新規則，未來可能使更多零工經濟勞動者被納入企業僱員範圍，而非獨立承包人員，市場擔憂此舉恐對 Uber、Lyft 等共享平台的商業模式構成挑戰，兩者周二 (11 日) 收盤均重挫逾 10%。

美國勞工部表示，新提案將影響各大產業的數百萬工人，包含醫療保健、餐飲、建築和共乘運輸等，對於公司在何種情況下可將工人視為承包商而非僱員，政府擬議的新規範將嚴格要求。

市場擔憂，上述提案恐對 Uber、Lyft 或 DoorDash 等共乘或外送服務平台的商業模式產生重大影響，因各平台司機最終有可能被歸類為企業員工，而非獨立承包商。

消息公布後，Lyft(LYFT-US) 和 DoorDash(DASH-US) 周二盤中一度挫至歷史新低，最終收跌 12% 和 6%，Uber(UBER-US) 也挫逾 10%。

勞工部部長 Marty Walsh 透過聲明說：「雖然獨立承包商在我們的經濟當中發揮重要作用，但在多數情況下，我們看到雇主誤將他們的雇員歸類為獨立承包商，尤其是那些最脆弱的工人。錯誤的分類剝奪了工人的權益保障，包含獲得合法工資的權利。」

勞工部在今年夏天考量利益相關者的回饋後，目前正就擬議規範徵詢意見，本周四 (13 日) 起將展開為期 45 天的意見徵詢期，一直到 11 月 28 日結束。只要規則確立，預估最快明年初生效。

不過，也有看法認為新規範不會有立即性的影響。D.A. Davidson 分析師 Tom White 便表示，這更像是一個開啟對話的機會。Lyft 稍晚回應也說，擬議新制不會改變公司對司機的分類與商業模式，目前對業務也沒有任何直接影響。

多年來，Uber、Lyft、DoorDash 和 Instacart 等共享平台因勞動權益問題，在美國各州甚至全球各國面臨挑戰​​，他們將旗下司機和外送員視為獨立承包人員，而非企業本身的員工。

2020 年，Uber、Lyft 等共享平台曾耗資逾 2 億美元，為加州第 22 號提案進行政治遊說活動，最終雖獲當地選民表決通過，允許將司機、外送員排除在公司員工編制之外，但公投案在隔年遭加州法官宣布違憲。

今年稍早，華盛頓州也通過類似 22 號提案的立法，為共享汽車司機設立最低收入標準，但仍未將其歸類為企業僱員。