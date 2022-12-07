特斯拉首次進軍泰國市場 與比亞迪等低價品牌較勁

美國電動車龍頭特斯拉周三（7 日）在泰國推出兩款電動車，這是該公司首次進軍長期以來由日本製造商主導的汽車市場，並與比亞迪等低價電動車品牌較勁。

特斯拉在泰國推出的兩款電動車售價在 170 萬泰銖至 250 萬泰銖（合 48,447 美元至 71,205 美元）之間，不過並未提供銷售目標細節。

特斯拉計畫透過線上管道在泰國銷售電動車並於明年開始交車，同時將面臨來自比亞迪 (1211-HK)、長城汽車 (601633-CN) 等中國品牌的激烈競爭，這些中國汽車製造商近年來設立展售廳和經銷合作夥伴，接觸客戶並提供售價 80 萬泰銖的電動車。

另一方面，泰國是豐田汽車（Toyota Motor）、本田汽車（Honda Motor）等日本公司的亞洲第四大汽車組裝和出口中心。該國每年約生產 150 萬至 200 萬輛汽車，其中約一半出口。

根據泰國汽車研究所數據，日本燃油汽車仍主導泰國市場，同時電動車的普及也逐漸成長，今年前 10 個月註冊約 7,000 輛新電動車，高於去年的 2,000 輛。

目前泰國正透過減稅和補貼推動電動車普及與生產，泰國政府希望到 2030 年國內生產的汽車中至少有 30% 是電動車。

對於特斯拉將在泰國銷售電動車，當地顧客表示歡迎，認為價格方面與其他電動車品牌相比差距不大，而且預估轉售價值也不低。

另外，鴻海旗下子公司利億國際與泰國國家石油集團合資成立 Horizon Plus，在泰國完成一筆約 15.14 萬坪的土地買賣協議，建立 EV 生產基地，力拚 2024 年完工量產。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價下跌 1.9%，每股暫報 176.40 美元。