〈房產〉史上最冷11月 高雄房屋買賣移轉棟數創同期新低

高雄 11 月房屋買賣移轉棟數出爐，有別 10 月的年月雙減，11 月稍稍回溫，買賣移轉棟數為 2708 棟，較上月增 5.7%，但年減 42.6%，為史上最冷的 11 月，不過，累計高雄今年 1-11 月總移轉棟數仍達 3 萬 4356 棟，為近 8 年同期次高表現。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，去年第四季，高雄市交易表現迎來佳績，首購族、置產族積極出手，讓高雄去年 11 月移轉表現創下史上最佳的 11 月，由於去年基期處於高點，加上目前進入升息環境，股、匯市走空，購屋族持續抱持觀望心態，也讓高雄房市從今年下半年開始走向盤整，年減幅也相對明顯。

高雄市累計今年前 11 個月移轉量仍為歷年同期次高，顯示整體交易量能仍維持一定水平，李家妮說，雖然下半年置產族收手，但第四季是傳統旺季，適逢農曆年前，一般會迎來一波剛性買盤支撐，因此本月表現也相較上個月緩步上升，12 月有機會比照本月表現，年底溫和上揚收場。

房仲業者指出，觀察本月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，皆呈月增年減表現，由鳳山區以 341 棟居冠，月增 22.7%、年減 34%，三民區以 339 棟居次，月增 21.9%、年減 51.2%，苓雅區以 272 棟位居第三，月增 32%，年減 38.6%。

2022 年 11 月高雄市房屋移轉前三名行政區，除了苓雅區包括「中正 O8」等新案合計約有百戶交屋量助攻之外，其他區域無明顯交屋潮，主要移轉量應多落在中古市場，雖然目前整體市況相較上半年趨緩。

台灣房屋愛河之心加盟店店長林家福表示，目前中古市場多數能成交的條件，多為總價低、裝潢優或是地段佳的物件，如能積極讓屋主接受目前市場，價格能有讓利空間，就更有機會成交，由於房價上揚，因此對屋主來說，只要是去年 9 月台積電 (2330-TW) 進駐高雄效應前入手的物件，基本上轉手都有獲利可尋，而進入農曆年前，市場將有一波買氣出籠，不過以現今市場環境對購屋族來說，在購屋決策上仍會更趨於謹慎，因此只要物件符合期待，成交關鍵仍在於價格。

台灣房屋台南府城加盟店店東陳國楨認為，除了受升息、通膨、房價上揚等因素影響買氣，目前銀行在核貸上更趨於謹慎，即便購屋族想買房，也可能會因為貸款成數不理想，甚至銀行不核貸，卡在貸款問題而無法順利成交，進而影響交易量能表現。