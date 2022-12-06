興富發土地開發業務轉向 將鎖定公辦都更及捷運聯開案

興富發集團旗下的興富發 (2542-TW) 與潤隆 (1808-TW) 今 (6) 日召開法說會，集團中興富發及潤隆各有 4.4 萬坪及 1.4 萬坪土地庫存，分別能創造 1912 億元及 106 億元總銷規模，因應融資緊縮政策，興富發並強調，土地開發上轉向參與公部門標案、合建開發，降低對融資的依存度。

興富發已經在高雄拿下亞灣區的大型公辦都更案，公司指出，參與公部門如公辦都更案、捷運聯開案等合建開發，不用太高額土地融資壓力，如目前包括土城金城、三鶯線、永和大陳都更、台中捷運 G9-2 等聯開案都在積極參與備標。

興富發未來則將再推出 15 案、總銷金額超過 1300 億元，預期至 2029 年新屋完工規模將高達 4441 億元；至於潤隆建設方面，2023 年預計推出 3 個案，預估總銷金額達到 185 億元，以目前工程進度推估，預期至 2025 年將有 926 億元新屋完工；

興富發對未來的住宅推案，價位帶及格局是以以 650-1300 萬元的總價帶規劃二、三房首購型產品爲主。興富發副總經理廖昭雄表示，利率水準、償貸能力所推算出的總價帶，將是未來產品規劃的重要依據，以每人每月平均薪資 5.5 萬元，薪資三分之一償貸，30 年期、利率 1.75％、貸款八成回推，雙薪家庭能負擔總價約在 1314 萬元，單身族則在 650 萬元。

廖昭雄表示，初估台灣房市總價位帶在 650-1300 萬元間的產品，占了整體市場交易量的 6 成，這也將是未來主流。

而目前升息及政府祭出「打炒房」多項措施的金融環境之下，日前信義房屋 (9940-TW) 開發部門也表明對於未來執行建案以傾向合建模式以降低風險及負擔。

興富發 2022 年第三季稅後純益 3.18 億元，每股純益 0.19 元，前三季稅後純益 13.35 億元，年減 81.94%，每股純益 0.82 元，興富發第四季起總銷近 150 億元的台中高鐵站周邊「夢幻誠」等大案將開始交屋，可望在 2023 年邁向營收入帳高峰。