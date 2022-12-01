〈房產〉房市現衰退警訊 11月住展風向球轉黃藍燈

房市交易出現警訊，代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2022 年 11 月分數為 41.5 分，對應燈號失守「連 15 綠」的相對安全防線，轉為代表「衰退注意」的黃藍燈，指標分數較 10 月的 42.2 分減少 0.7 分，創下 2021 年 8 月以來新低。

住展指出，風向球六大構成指標項目分數呈現「一升、三降、二平」，其中預售屋推案量分數上揚，待售建案個數、來客組數、成交組數分數下挫，新成屋戶數、議價率分數持平。

住展企研室經理成采錡表示，儘管 11 月預售屋推案量較 10 月大增約 300 多億元，北台灣市況仍受房市人氣、買氣低迷拖累，降至今年最低點。隨著房市迎來選後推案潮，如何縮小買賣雙方價格認知差距，成為線上個案一大考驗。

住展統計，北台灣 11 月預售屋推案量約 800 多億元，大台北預售屋單一個案，總銷 15 億元以上的指標案為台北市 - 北投「柏鴻君臨」；新北市 - 三重「冠德心天匯」、中和「南山大苑」、林口「璽來登日朗」、泰山「明志書苑」、淡水「佳昂新家」、「鉅陞 ONE」等。

北台灣 11 月新成屋推案則持續低迷，11 月完工釋出的新成屋戶數約 100 戶，且個案規模都不大。

成采錡表示，11 月北台灣房市來人量是越近選舉、表現越差，僅部分個案成功以預約客一舉提高來人組數，成交量則因買賣方價格認知拉大而低迷，其中又以北市建案成交的最艱難，一周成交一組即屬高標。

買氣趨緩下，線上待售的住宅建案較上月微增至 1,061 個，新建案議價空間卻繼續縮小，11 月新建案平均議價率約 10.15%，主因為多數賣方信心未潰散，仍堅守價格，使日前順利成交案件，多屬雙方認知價格較接近的個案。也因市場迎來選後推案潮，若買賣雙方態度不變，預期建案銷售速度難以加快，12 月待售建案數走升的機率偏高。

成采錡表示，在全球經濟前景黯淡、央行升息、中央打炒房修法等因素影響下，預估消費者看淡房市的預期心理將持續攀升。雖說不少業者期待新案進場大舉拉抬市場熱度，可就住展目前掌握，多數指標新案預設開價仍屬於區段高標，意味業者須花費更多時間縮短雙方認知價格差距。此舉將拖慢建案銷售速度、拉長銷售期，使業者面臨更大的市場競爭壓力。