〈美股盤後〉兩大投行CEO敲響衰退警鐘 四大指數皆墨

華爾街擔憂鷹派聯準會之際，摩根大通與高盛 CEO 同時發布悲觀的經濟警告，美股週二 (6 日) 延續前一日頹勢，金融股骨牌倒成一片，科技巨頭賣壓出籠，四大指數收盤盡墨。

道瓊收黑超 350 點，標普下滑逾 1.4% ，那指走低 2%，費半大挫超 2.3%，台積電 ADR 重挫逾 2.5%。

數據方面，由於全球經濟疲軟和美元走強打擊出口表現，美國 10 月貿易逆差增至 782 億美元，月增 5.4%，為連續第二個月擴大，市場原本估計貿易逆差為 800 億美元。

政經方面，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週二警告，通膨很可能讓美國經濟在明年陷入衰退，預估經濟軟著陸機率為 35%。高盛集團執行長蘇德巍 (David Solomon) 也警告，美國經濟明年可能步入衰退。

美國 2 年期與 10 年期美債殖利率曲線倒掛加劇，債市衰退警鐘持續響徹雲霄。從科技巨頭到消費性企業，美企都在透過人事縮編，以應對潛在的經濟衰退，包括英特爾、高盛、美銀、摩根士丹利和 BuzzFeed 週二相繼傳出裁員或放緩招聘步伐有關的消息。

有美國聯準會 (Fed) 傳聲筒之稱的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 撰文週一表示，Fed 官員已經明白暗示計劃下周升息 2 碼 (50 個基點)，但因為工資壓力居高不下，美國明年利率最高可能升到 5% 以上，以遏制居高不下的通膨。

國際清算銀行 (BIS) 週二發布最新季報中指出，近年來全球各經濟體積累巨額債務，為各國央行應對通膨帶來挑戰。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.45 億例，死亡數突破 664 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (6 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊僅公用事業板塊獨強，能源、通訊服務和資訊科技板塊跌幅皆超過 2%。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以 Meta 領軍下殺。Meta (META-US) 暴跌 6.79%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.54%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.51%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.03%。

道瓊成分股逾半收黑。迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.79%；波音 (BA-US) 下跌 3.6%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.58%；高盛 (GS-US) 下跌 2.32%；聯合健康 (UNH-US) 漲 0.8%。

費半成分股陷入血海。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.75%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.62%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.72%；美光 (MU-US) 下跌 0.67%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.95%；高通 (QCOM-US) 跌 2.85%；AMD (AMD-US) 下跌 4.55%。

台股 ADR 全體淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.52%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.04%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.58%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.19%。

企業新聞

晶圓代工龍頭台積電週二宣布，美國亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計於 2026 年開始生產 3 奈米製程技術，兩期工程總投資金額約為 400 億美元，為美國史上規模最大外國直接投資案之一。

台積電 ADR (TSM-US) 下滑 2.52% 至每股 79.56 美元，折溢價為 1.98%，換算價 487.46 元。此前，外媒報導，台積電 11 月致函華府，提及亞利桑那州晶圓廠建設成本高昂、人力短缺、美國聯邦法規難遵循等 6 大痛點。

晶圓代工龍頭台積電週二宣布，美國亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程 (圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 股價走軟 2.54% 至每股 142.91 美元。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 週二在台積電新廠的「上機典禮」時證實，蘋果將採購台積電亞利桑那州晶圓廠製造的晶片。

英特爾 (INTC-US) 跌 1.95% 至每股 28.60 美元。英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 預期週二和週三在台灣與宏碁、華碩等 OEM 廠高層會面，無與台積電高層會面行程。同時，英特爾週二證實公司已開始裁員並為工人提供無薪假。

BuzzFeed (BZFD-US) 走低 6.14% 至每股 1.07 美元。BuzzFeed 執行長 Jonah Peretti 表示，公司在充滿挑戰的總體經濟條件下，宣布裁員 12% 以削減成本。

摩根士丹利 (MS-US) 下跌 2.56% 至每股 87.51 美元。消息人士週二透露，摩根士丹利已裁員約 2% 的全球員工，約 1,600 個職位，跟上高盛集團和花旗集團裁員的腳步。

微軟 (MSFT-US) 收黑 2.03% 至每股 245.12 美元。《The Information》週二援引消息人士報導，微軟最近考慮開發一款「超級應用程式」，其中可能包括購物、消息傳送、新聞和網路搜尋服務等。

波音 (BA-US) 下跌 3.60% 至每股 178.43 美元。對手空中巴士週二公告，因供應鏈干擾，公司 11 月僅交付 68 架商用飛機，將放棄全年交付 700 架飛機的目標，但預計不會大幅低於此預估值。

華爾街分析

BTIG 首席策略師 Jonathan Krinsky 指出，週一標普下跌 1.79% 後，剛好與 200 日均線重合，技術分析角度來看，美股即將迎來暴跌。

避險基金 The Satori Fund 創始人兼高級投資組合經理 Dan Niles 預測，美股從現在到聖誕節期間將出現最後一波反彈，但聖誕節後企業將發布出人意料的負面消息並引發新的拋售潮，美股將在 2023 年重新測試乃至跌破新低。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主