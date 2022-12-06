三大投行唱空美股 估標普未來幾個月暴跌20%以上

美國銀行、摩根士丹利和德銀紛紛唱空美股，美銀認為，聯準會帶來的流動性危機，將讓標普未來幾個月暴跌 20% 以上，摩根士丹利和德銀指出，較低的企業獲利前景和美國經濟衰退可能引發美股劇烈拋售。

一度改口的大摩知名空頭 再度看空美股

今年最看空的摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 自 10 月 7 日開始看多美股後，他在週一發布報告重新看空美股，認為標普 500 指數未來將暴跌逾 20%。

Wilson 認為熊市反彈結束，重新看空美股 (圖片：AFP)

Wilson 是華爾街最著名的看空人士之一，他準確地預測了今年的暴跌，自 10 月 7 日開始逆轉看多美股，認為標普在今年下跌 25%，測試 200 日均線支撐位後，這一情況可能會導致技術性反彈。

Wilson 稱，在沒有獲利下滑或美國官方宣稱經濟衰退的情況下，美股短期反彈的時機已經成熟。目前標普正交投於 Wilson 最初設定的 4,000 至 4,150 點戰術目標區間附近，Wilson 研判，投資人應考慮獲利了結並為新的熊市低點做好準備。

美銀：未來幾個月可能暴跌 20%

美銀分析師週一發布報告預測，聯準會帶來的流動性危機，將讓標普未來幾個月暴跌 20% 以上。

美銀分析師稱，歷史表明，如果美國經濟進入衰退，標普指數會在衰退期間觸底，而非之前。

分析師提到，過去只有在 1945 年 3 月至 1945 年 10 月的經濟衰退期間，標普在經濟衰退之前和整個經濟衰退期間都出現反彈。衰退時期，標普平均跌幅和中位數分別為 32.5% 和 27.1%，分別持續了 13.1 和 14.9 個月，換算下來，標普可能會從當前水平暴跌至 3,240 點，或大約 20%。

德銀預測標普明年中旬將跌至 3,375 點左右

德銀首席經濟學家 David Folkerts-Landau 預估，隨著聯準會緊縮政策，經濟陷入全面衰退，美股暴跌將在明年年中出現，而不是在頭幾個月，這將使該指數跌至 3,375 點。

分析師團隊認為，只要經濟衰退不會持續超過幾季，股市就會在 2023 年底前復甦，預測標普應該會在明年年底前反彈至 4,500 點。