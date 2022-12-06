特斯拉否認上海廠減產20%傳聞

市場週一 (5 日) 傳出特斯拉計劃削減上海超級工廠的 Model Y 產量，反映需求疲軟，對此特斯拉中國回應，這是假消息。

特斯拉執行長馬斯克曾透露，無論經濟衰退與否，特斯拉都不可能減產，甚至會全力衝刺讓產能最大化，以保持強勁利潤率。不過，消息人士週一 (5 日) 透露，特斯拉 (TSLA-US) 計劃降低上海超級工廠的 Model Y 產量，因應中國需求不如預期。

消息人士提到，減產計畫最早本週生效，估計可能導致產量減少約 20%，這是在評估公司近期在國內市場的表現之後做出的決定，如果需求增加，有足夠的靈活性來增加產量。

特斯拉中國最先不願對此消息置評，但由於消息在市場不斷發酵，特斯拉中國在週一稍晚時間證實「這是假消息」，但沒有進一步給予其他評論。

特斯拉 (TSLA-US) 週一開盤後一路溜滑梯式下滑，收盤暴跌 6.37% 至每股 182.45 美元，今年迄今跌幅超過 54%。

特斯拉否認上海廠減產 20% 傳聞 (圖片：AFP)

此前，中國乘用車協會週一公布，特斯拉在 11 月特斯拉在中國的交車量達 100,291 輛，再度創下月度交車新高紀錄，今年前 11 個月, 特斯拉上海超級工廠累計交付量超過 65 萬，特斯拉中國製 Model 3 和 Model Y 交車期明顯縮短，是特斯拉產量超過銷量另一個跡象。

隨著中國汽車市場面臨需求放緩和當地供應鏈中斷，特斯拉上海庫存水平居高不下。

JL Warren Capital 首席執行長 Junheng Li 近期指出，在產能滿載情況下，上海超級工廠每月產量約為 8.5 萬輛，如果沒有更多的促銷活動，特斯拉中國 12 月的新訂單可能會恢復到 2.5 萬輛，增加的產量不可能全部被出口吸收。