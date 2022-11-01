華爾街大空頭警告：特斯拉估值建立在信念之上 將面臨現實考驗

華爾街知名大空頭 Jim Chanos 近日警告，特斯拉 (TSLA-US) 的估值主要建立在信念之上，投資人可能很快就會面臨現實考驗，特別是執行長馬斯克近期還因推特收購案等事分心。

Chanos 將特斯拉描述為一家電池公司又是機器人公司，同時也是一家自動駕駛公司。雖然特斯拉大部分收入來自汽車銷售等相關，但看多投資人仍將特斯拉描繪成「充滿希望與未來夢想的藍圖」。

Chanos 指出，特斯拉主要的利潤是來自中國，然而，隨著電動車市場競爭日益激烈，特斯拉在中國的成長潛力可能有限，加上馬斯克如今專注於推特以及俄烏戰爭和平計畫等事件，特斯拉要能維持年銷售成長在 40% 至 50% 將會非常困難。

Chanos 也說，特斯拉讓他想起了 1999 年時代的思科 (CSCO-US)，當時不少投資人因「本夢比」而買入思科股票，但至今思科股價都沒有回到 2000 年高點。

一向看多特斯拉的摩根士丹分析師 Adam Jonas 態度在先前轉趨保守，認為特斯拉恐難躲消費者支出衝擊，將特斯拉目標價從 350 美元下調至 330 美元，不過重申對該股的評級為「增持」，這也是他在上月第二次下調目標價。

特斯拉先前宣布，將中國地區販售的特斯拉售價下調最多 9%。Jonas 認為，這暗示全球最大的汽車市場，如今正面臨需求疲軟。