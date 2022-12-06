美股盤前：台積電美國3奈米廠預計明年開始生產蘋果及輝達晶片!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 25 分)：

道瓊指數：上漲 21 點，漲幅 0.06% 至 34007。

那斯達克 100 指數：上漲 2.75，漲幅 0.02% 至 11808.50。

標普 500 指數：上漲 1.75，漲幅 0.04% 至 4005.00。

【今日總經】今晚發布美國 10 月貿易收支。昨日美國 ISM 服務業指數意外高於市場預期升至 56.5，商業活動指數及雇傭指數皆上揚，整體數據顯示需求穩健，就業市場依舊緊俏，讓市場再度擔憂美國聯準會可能會再進一步加息的可能性。(延伸閱讀推薦：美日股市熱話，深度分析最即時、熱門的股市消息，台、美股新聞重點)

二、美股盤前重點

1. 澳洲央行升一碼至 3.1% 預告緊縮政策：今日澳洲央行宣布升息 1 碼至 3.1%，為連續第八個月調高利率，同時表明會進一步緊縮貨幣政策以抑制 30 年來最嚴重的通膨。澳洲央行總裁洛威在會後聲明中表示預期在未來一段時間調高利率，但並非是採取預設路徑,，還是會依據未來經濟數據的狀態去調整升息的時間以及幅度。除此之外也將進一步關注勞動力成本以及企業制定的價格，以避免薪資與物價螺旋上漲。在澳洲央行總裁洛威預告的緊縮言論後，帶動澳幣對美元升至 0.6729 美元。

2. 台積電美國新工廠將首先為蘋果及輝達代工：台積電預計於美國亞利桑那州建設的新 3 奈米工廠將首先為蘋果及輝達代工，同時也可能為 AMD 生產新產品，生產規模也將從最初計畫擴增兩倍。據相關人士透漏，此新工廠預計將於 2023 年底投產，其第一個客戶將是蘋果的 iPhone 業務，其次為大型圖像半導體企業的輝達。（延伸推薦閱讀：00891 台灣半導體 ETF 市值最大！指數完整公開資訊。）

3. 輝達的 RTX 4080 顯卡傳將降價：傳價格將接近 AMD 的 RX 7900XTX，據稱輝達正在為 RTX 4080 顯卡降價做準備，預計將於 12 月中旬宣布，最終價格將貼近 AMD 即將上市的 RX7900XTX，目前 AMD RX7900XTX 官方售價為 7999 元，而 RTX4080 公版售價為 9499 元。

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