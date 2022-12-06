盤中速報 - 台康生技(6589)急跌-2.48%報157.5元，成交4,213張

台康生技(6589-TW)近5分K跌速2.48%，06日09:13報157.5元，成交4,213張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台康生技(6589-TW)近5日股價上漲18.73%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.53%。櫃買指數上漲4.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,885 張
- 外資買賣超：+4,085 張
- 投信買賣超：-141 張
- 自營商買賣超：+941 張
- 融資增減：+2,166 張
- 融券增減：+265 張
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