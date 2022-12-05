盤中速報 - 台康生技(6589)急拉2.3%報156.0元，成交2,381張

台康生技(6589-TW)近5分K漲速2.3%，05日09:08報156.0元，成交2,381張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台康生技(6589-TW)近5日股價上漲15.71%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.94%。櫃買指數上漲4.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,869 張
- 外資買賣超：+1,419 張
- 投信買賣超：-645 張
- 自營商買賣超：+1,095 張
- 融資增減：+2,769 張
- 融券增減：+293 張
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