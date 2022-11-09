科技業颳起裁員風暴 Salesforce證實砍近千名員工

科技業裁員風暴不止，緊隨推特 (TWTR-US)、Stripe 和 Lyft (LYFT-US) 的大規模裁員之後，雲端運算軟體公司 Salesforce 週二證實，公司解雇不到 1000 名員工，因應升息和通膨帶來的更嚴峻的商業環境。

Salesforce 早前傳出可能裁員多達 2,500 名員工，但該公司週一證實，已解雇了近 1000 名員工。

Salesforce 聲明指出，公司透過銷售績效評估執行問責制度，但這將導致一些人離開，公司將支持他們度過此過渡期。

截至 1 月底，該公司員工有 73,541 人，去年該公司將員工數增加 36%，以滿足客戶對服務的更高要求。

隨著聯準會強勢升息與經濟衰退的陰影下，科技業成為重災類股之一，同時颳起裁員風暴 (圖片：AFP)

自 2020 年新冠疫情大爆發以來，科技業早前被視為疫情受惠產業，但隨著聯準會強勢升息與經濟衰退的陰影下，包含軟體即服務 (SaaS) 公司在內的科技股已成為重災類股之一，同時還颳起裁員風暴。

Salesforce 在 8 月公布的第二季獲利和營收均表現不俗，但預期商用和行銷產品減速更明顯，2023 財年的預測遜於華爾街預期。

Salesforce (CRM-US) 週二股價已較 2021 年 11 月峰值 (每股 309.96 美元) 砍超過一半，至每股 147.10 美元。

知名人力資源機構 Challenger, Gray & Christmas, Inc. 顯示，隨著科技高層對經濟前景越來越悲觀，美國科技業在 10 月份裁掉高達 9587 人，創 2020 年 11 月以來裁員人數最多的月份。