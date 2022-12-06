Fed傳聲筒再度撰文：12月放緩升息後 明年2月將辯論升息2碼還1碼

有美國聯準會 (Fed) 傳聲筒之稱的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 周一 (5 日) 撰文表示，Fed 官員已經明白暗示計劃下周升息 2 碼 (50 個基點)，但因為工資壓力居高不下，美國明年利率最高可能升到 5% 以上，這也代表官員將辯論 2 月的升息幅度。

若 Fed 12 月升息幅度從 3 碼轉為 2 碼，將象徵政策緊縮進入新階段。決策官員預期，雖然明年的物價壓力將大幅減輕，但強勁的工資成長、或是勞動密集型的服務業領域通膨升溫，都可能迫使 Fed 明年須把利率升到 5% 以上。

根據最近的公開談話內容，Fed 官員希望不要因為升息過少放任通膨回升，或是因為升息過猛導致不必要的經濟疲乏。

若本月升息 2 碼，聯邦資金利率目標區間將達到 4.25-4.50%，為 2007 年 12 月以來最高。Fed 偏好的通膨指標在 10 月為 6%，但 Fed 希望能降到 2%。例行會議登場第一天，美國還將公布 11 月消費者物價指數 (CPI)。

美國上周公布 11 月非農就業報告顯示，平均每小時工資年增 5.1%、月增 0.6%。Fed 主席鮑爾在報告公布前兩天曾說，美國的工資成長一直過高，約高了 1.5-2 個百分點。

決策官員下周開會時，勢必會辯論 2 月的升息幅度，具體看法將由官員對物價壓力的看法。如果通膨顯示勞動力市場依然緊俏，他們可能對政策前景更分歧。

部分官員已經有意尋求 2 月再度升息 2 碼，他們認為，通膨到明年也不會降低降溫，但也有一些人主張通膨要由供應鏈瓶頸和過熱的房市造成，隨著情況緩和下來，明年通膨率可能降到接近 2%，因此他們請向支持升息 1 碼。