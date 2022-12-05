Fed會升息並維持不動嗎？交易員：不可能 它會繼續升息

Fed 政策制訂者幾乎肯定下周將放慢升息步伐，並在未來幾個月內摸索著將政策利率提高到足以壓低通膨、但又不會高到讓經濟崩潰的程度。

一旦將利率提高到這個水準，就會採用一位 Fed 總裁提出的「升息並維持」的方式按兵不動，因為更高的借貸成本會影響經濟，從而冷卻勞動市場並緩解物價壓力。

但交易員並不認為 Fed 會這麼做。

在上周五 (2 日) 的報告顯示就業成長未如前月預期的那樣放緩之後，與美國短期利率掛鉤的期貨合約反映出對 Fed 明年將繼續升息的押注，最終將超過 5% 利率的可能。

但抵達 5% 幾個月後，根據相同的期貨合約，預估 Fed 將轉而降息，到 2023 年底將利率回落至今年年底的水準，即 4.25%-4.5% 的範圍。

自從 Fed 在夏季加速收緊政策以應對 40 年來未見的物價壓力以來，交易員或多或少一直堅持利率在未來一年將呈駝峰走勢路徑的觀點。

這個趨勢與金融市場指標同步，例如倒掛的美國國債殖利率曲線閃現經濟衰退即將到來。許多經濟學家也預測未來一年失業率將從目前的 3.7% 上升 1 個百分點以上，與經濟衰退一致，作出這些預測的也包括 Fed 本身的一些經濟學家。

Fed 對疲軟經濟的典型反應是降息。但隨著其首選的通膨指標達到其 2% 目標 3 倍，經濟學家表示，所有的押寶都失敗了，就連期貨交易員都看走眼。

Jefferies 經濟學家馬考斯卡 (Aneta Markowska) 說，「我認為這些預期為時過早。「在失業率接近 5% 或通膨率降至 3% 以下之前，Fed 不會願意降息。這些條件在 2024 年之前不太可能實現。」

Fed 政策制者將在 12 月 13 日至 14 日會議結束時更新對失業率和通膨率的預測，其中一些人已經預測了更新後的部分數據展望。

紐約 Fed 主席威廉斯 (John Williams) 上周表示，他預計通膨率在 2023 年底前不會降至 3% 以下，即使失業率也將由目前的 3.7% 升至 4.5% 至 5% 之間。降息？可能要到 2024 年。

其他政策制訂者也試圖傳達類似的訊息，Fed 主席鮑爾表示這將需要「一段時間」；Fed 監管副主席巴爾 (Michael Barr) 直指讓從經濟中排除過高的通膨「會很久」。

鮑爾上周三 (30 日) 在布魯金斯學會的演說中指出，「我和我的同事不希望收緊過度，因為降息不是我們打算很快就會做的事情。」

避免可能導致經濟崩潰的升息過度是他下周升息 50 基點、而不是 Fed 自 6 月以來在每次都升息 75 個基點的部分理由。

鮑爾表示，他認為利率最終將需要「略高於」政策制訂定者 9 月預測的 4.6%。但是，他說，「我們不會只是提高利率並意圖讓經濟崩潰，然後再進行善後。」