瑞士冬季恐缺電 拿電動車開鍘 特斯拉股價挫逾6%

今年冬天歐洲電力短缺的風險真實存在，而這意味著瑞士特斯拉車主恐怕得搭鄰居便車，靠傳統汽油動力車上路了。

《Fox 》周日報導，若因冬季氣溫下降、供暖需求增加而出現電力危機，瑞士恐禁止電動車。

瑞士在 11 月下旬草擬「關於限制和禁止電能使用」的相關規定，為當局針對一年中最冷月份電力供應出問題而制定的應急措施。

然而，這發展令人訝異，因為戰爭是電力問題的罪魁禍首，但當局卻將矛頭指向電動車等這類再生能源項目。

除了房屋暖氣、洗碗機、烘乾機等的使用，就連商業設施的定溫與可用性等都受到影響，甚至電動車車主恐怕也會感受到壓力。

根據草案，一共有 4 組限制，而第三組限制是電動車私人使用方式僅限「絕對必要」的出行，例如商務、購物、宗教活動、出席法庭聽證會等。

瑞士人的電力來自水力發電、核能和燃燒化石燃料的傳統發電廠。前兩者可佔能源需求的 90%，其中天然氣在平衡中發揮重要作用。更重要的是，由於水電項目的冬季產量可能下降，因此天然氣就變得更加重要。

歐洲的基準天然氣價格昂貴，約為每千立方英尺 40 美元。美國的價格接近 6 美元。歐盟大部分天然氣由俄羅斯供應，因此俄烏戰爭持續影響其價格和供應情形。

汽油實際上並不是瑞士發電組合的一部分。更重要的是，與天然氣相比，石油和汽油可以從更多的國家獲得。Pictet 財富管理公司指出，瑞士使用的天然氣約莫 40% 來自俄羅斯。

即使不完全禁用電動車，而是部分使用限制也可能會對汽車買主的習慣產生長期影響，同時更有可能是，歐洲國家會試圖多元化發展其發電資產，以減少對俄羅斯的依賴。

電動車巨擘特斯拉 (TSLA-US) 周一重挫 6.37%，收每股 182.45 美元，顯見該電動車報導可能衝擊到股價。特斯拉沒有回應就瑞士法規草案發表評論的請求。

