WSJ：台積電在致華府信中談美國廠成本高昂、人力短缺問題

就在美國總統拜登美國當地周二 (6 日) 出席台積電亞利桑那廠上機典禮的前夕，華爾街日報 (WSJ) 報導，台積電上月曾為設廠致函華府，信中談到建設成本高昂、人力短缺等問題，宛如遭遇「誕生的痛」(birthing pain)。

台積電在鳳凰城 5 奈米廠預定 2023 年 12 月開始生產，該廠動工至今約一年半，周二的這場上機典禮是一大里程碑。台積電副總裁 Peter Cleveland 在 LinkedIn 上表示，拜登將發表對台積電未來生產計畫的談話。

不過根據 WSJ 周一的報導，台積電上個月曾致函美國商務部說：「鳳凰城廠面臨各種建設成本和計畫不確定性，若在台灣建設同樣的先進邏輯晶圓廠，資本密集程度較低。」

信中指出，在美國設廠的「真正障礙」是相對高的建設和營運成本。

台積電主管曾說，台灣數十年仰賴在地工程人才和東亞等地供應鏈網路所建立的製造生態系統，不易在美國重現。創辦人張忠謀也曾透露，在亞利桑那設廠的成本，可能比台灣高出至少 50%。

台積電此信，意在回應商務部就美國晶片補貼計畫徵求的公開意見。在信中，台積電坦率列出六個「意料之外的工程狀況」——包括聯邦主管機關的要求，這些都推升成本。

知情人士透露，台積電盡可能從台灣運設備過來，例如無塵室設備、晶片製造工具，理由是美國通常較貴，或是找不到供貨商。

另一個挑戰是人才，知情人士說，台積電因為難以在美國找到剛畢業的工程師人才，投入更多資金招募，就算招到新進工程師，也需送到台灣受訓一到一年半。

為了彌補人力缺口，據說台積電也祭出雙倍薪資等福利，吸引台灣工程師到亞利桑那工作。

台積電也正在亞洲其他地方擴展，在日本規模 70 億美元的工廠已經動工，目前正考慮擴建，也和新加坡洽商潛在設廠計畫。但台積電仍把最先進的晶圓製程留在台灣。