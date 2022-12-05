渣打銀行：2023年的可能驚奇之一是比特幣暴跌至5000美元

渣打銀行預測比特幣明年可能跌至 5000 美元，這種超低定價讓市場大感意外。

如果達到該水平，這將相當於一個比特幣的周一 (5 日) 略高於 17000 美元的價格再暴跌約 70%。

在一份題為「2023 年金融市場意外」的報告中，渣打銀行概述了一些「我們認為被市場低估價格」的可能情景。

渣打銀行全球研究主管羅伯森 (Eric Robertsen) 在周日 (4 日) 報告中表示，「殖利率與科技股一起暴跌，雖然比特幣拋售減速，但損害已經造成。越來越多加密貨幣公司和交易所發現自有流動性不足，導致進一步的破產和投資人對數位資產的信心崩盤。」

羅伯森表示，有些極端的情景「在未來一年發生的可能性不是零，而且大大超出市場共識或我們自己的基本觀點。」

在一系列備受矚目的項目和公司倒閉困擾幣圈後，比特幣今年來已經下跌超過 60%。最新和最大的受害者是已申請破產的加密貨幣交易所 FTX，其後續影響繼續在市場上醱酵。

羅伯森表示，比特幣價格的下跌也將與黃金的上漲同時出現，他認為黃金可能會上漲 30% 至每盎司 2250 美元，「因為加密貨幣進一步下跌，更多的加密公司屈服於流動性緊縮和投資者撤資。」

羅伯森表示，隨著投資人在市場波動時期湧向安全資產尋求穩定，黃金可能會重新確立自己的避風港地位，「2023 年黃金的復甦也將伴隨著股票恢復熊市以及股票和債券價格之間的相關性轉回負值。」

渣打銀行點並不是唯一看跌比特幣的投行。資深投資客墨比爾斯 (Mark Mobius) 上周指出，由於利率上升和 Fed 收緊貨幣政策，他認為比特幣將在 2023 年跌至 10000 美元。

但是，仍然有人看好比特幣。風險投資家德雷波 (Tim Draper) 上周六 (3 日) 指出，他認為比特幣明年可以達到 25 萬美元。