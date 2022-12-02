新興市場教父：比特幣將暴跌至1萬美元

「新興市場教父」墨比爾斯 (Mark Mobius) 週四 (1 日) 預測，比特幣可能在明年跌至 1 萬美元，比當前價格暴跌 40% 以上。

墨比爾斯預測，比特幣目前徘徊在 1.7 萬美元附近，但到 2023 年可能會下探至 1 萬美元。

墨比爾斯看空比特幣的主因是考量聯準會升息和緊縮政策。隨著利率上升，持有或購買比特幣或其他加密貨幣的吸引力大不如前，僅持有比特幣不會產生利息。

墨比爾斯看空比特幣的主因是考量聯準會升息和緊縮政策 (圖片：AFP)

墨比爾斯還提到：「市面上有許多 5% 或更高利率的加密貨幣存款產品，但許多提供此類利率的公司已經破產，部分受到 FTX 暴雷衝擊影響，人們開始害怕持有加密貨幣來賺取利息。」

墨比爾斯認為，加密貨幣榮景與聯準會量化寬鬆 (QE) 有關，美元貨幣供應量在過去幾年增加了 40% 以上，因此有大量現金可用來投機加密貨幣，但現在聯準會執行量化緊縮 (QT) ，撤回現金，限制人們參與市場的能力。

墨比爾斯今年 5 月曾準確地預測，比特幣將跌至 2 萬美元以下，當時比特幣價格超過 2.8 萬美元。他接受外媒訪問時預估，比特幣今年將跌破 2 萬美元，然後反彈。

墨比爾斯從來不認同比特幣，他早在 2020 年就將比特幣喻為「經營賭場」，他在 2021 年又抨擊加密貨幣更像是一種宗教，而非是一種投資。他在今年 6 月則提到，股票交易員該注意比特幣，因為這是判斷股市觸底的領先指標。

探究美股和比特幣間的關聯性，他指出，比特幣下跌後，道瓊隔天也會下跌，這就是可從加密貨幣中得出的模式，顯示比特幣是一個領先指標。

截稿前，台北時間週五 10 時 40 分許，比特幣下滑超過 1%，暫報 1.6906 萬美元。道瓊週四跌近 200 點，收 34,395.01 點。