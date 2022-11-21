雖比特幣折價45%交易 Grayscale以「安全考量」拒絕透露儲備證明

管理全球最大比特幣基金的資產管理公司 Grayscale 發表聲明表示，它不會與客戶分享其儲備證明。

該公司在周五 (18 日) 的聲明中指出，「出於安全考量，我們不會透過加密儲備證明或其他先進的加密會計程序公開鏈上錢包資訊和確認數據。」

在 FTX 崩盤及其隨後的破產程序暴露客戶資金遺失後，多家加密貨幣交易所紛紛發布準備金證明審計，以緩解投資人對其資金安全的擔憂。其他如 Binance 則表示很快就會跟進這樣做。

Grayscale 在一條推文中寫道，它知道未能披露儲備證明將「令某些人失望」，但補充說「其他人引發的恐慌不足以成為規避複雜安全安排的充分理由」，這些安排一直保持其投資人的資產「多年安全」。

Grayscale 的旗艦基金是 Grayscale Bitcoin Trust (GBTC-US)。即使比特幣的交易價格處於 16000 美元左右的多年低點，GBTC 的交易價格仍較比特幣資產價格低 45%。

雖然比特幣過去 12 個月中下跌 72%，但截至周五，GBTC 同期下跌了 82%。該價差反映出信託的唯一持股價值與信託資產的公開市場價格之間的顯著差異。

在周五的聲明中，Grayscale 表示其每個數位資產產品都被設定為「獨立的法人實體」，並重申這些數位資產產品「由 Coinbase Custody Trust Company 保管」。

該公司引用 Coinbase 財務長哈斯 (Alesia Haas) 於周五發送的一封信，其中詳細說明了 Coinbase 託管所持有的代幣的帳目。目前，Coinbase 代表 Grayscale 持有約 63 萬 5235 比特幣，即 102 億美元。

該公司在一條推文中補充說，「定義 Grayscale 數位資產產品的法律、法規和文件，禁止借出、借入或以其他方式抵押該產品的數位資產。」

Digital Currency Group 是 Grayscale、Genesis 和 CoinDesk 的母公司。上周，加密貨幣投資銀行 Genesis Global Trading 的貸款部門暫停了新的貸款發放和贖回。

該銀行的貸款部門服務機構客戶，被稱為 Genesis Global Capital。據該公司官網資料，截至第 3 季末，它的活躍貸款總額超過 28 億美元。