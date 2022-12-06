沙國擬斥5億美元投資投行業務 瑞信股價走高

根據多家外媒周一（5 日）報導，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）可能入股瑞信（Credit Suisse）計劃分拆的投資銀行業務，瑞信集團在瑞士證券交易所（SWX）的股價勁揚。

截稿前，瑞信在瑞交所的股價上漲 2.85%，每股收 3.03 瑞士法郎；瑞信 (CS-US) 美股盤中漲 0.15%，每股暫報 3.38 美元。

根據知情人士透露，沙爾曼可能向該投行業務投資約 5 億美元，其他投資人可能包括前巴克萊執行長 Bob Diamond 的 Atlas Merchant Capital，不過目前尚不清楚沙爾曼是打算自掏腰包或者透過沙國的其他投資工具。

此前沙國主權財富基金持股 37% 的沙國國家銀行已是瑞信 40 億美元增資交易的錨定投資人，有媒體分析認為，來自沙國的進一步投資將增強投資人對瑞信重組計畫的信心。沙國國家銀行高層表示，已有多方有意投資瑞信分拆出來的第一波士頓品牌的重建。

瑞士信貸董事長 Axel Lehmann 上周五表示，公司的流動性已經改善，基本止住客戶資金的大規模外流，客戶資產現在又回到瑞信。

瑞信過去幾周的下跌導致股價接近該行在增資中向投資人推薦的認購價格水準，降低對投資人的吸引力。今年以來瑞信在瑞交所的股價累積下跌逾 60%。

目前瑞信正在進行重大改革，包括徹底重組頭行業務、大幅削減成本以及出售證券化商品業務交易等。

瑞信在 11 月中旬同意將其大部分證券化產品業務出售給私募股權公司 Apollo Global Management，該部門業務將抵押貸款等債務打包，然後作為證券出售，而瑞信出售該部門將減少其資本負債，但也會失去賺錢的業務部門。瑞信表示，該筆交易預估將使證券化產品部門資產從 750 億美元減少至 200 億美元。