日元貶值等因素推動 日本房地產成亞洲富人避風港

受日元貶值影響，諸多海外富人資金正在流入日本的房地產。眾多仲介公司表示，台灣、香港和新加坡等亞洲個人投資者的諮詢出現激增，數據也顯示，日本多數國外買家來自亞洲其他國家。

國際房地產經紀人表示，由於日元跌至數十年來的低點，今年的銷售額有所增加，特別是中國一直採取動態清零的防疫政策，許多富人尋求前往海外置產居住，日本、新加坡均是重點關注地區。

由於亞洲其他國家，對外國房地產投資逐漸增加限制，相較之下，也讓日本成為一個有吸引力的市場。

美國房地産服務大型企業仲量聯行 (JLL) 的數據顯示，2022 年 4-9 月海外投資者對日本房地産的投資額，達到逾 5000 億日元，比上年同期增加 8 成。海外投資者佔對日本房地産投資整體的比率 7 至 9 月達到 49%，幾乎接近一半。

日本的房價曾經在 1990 年代歷經一輪崩盤，然後在 2010 年代基本停滯不前，不過到了近幾年有所變化。GlobalPropertyGuide 引用日本土地研究所數據顯示，2020 年日本房價上漲 3%，然後在 2021 年上漲 6.9%，這是 1980 年代物價開始上漲以來未曾見過的增長率。

分析師將這種擴張歸功於強勁的外國投資帶來的影響。

Housing Japan 分析師 Mori Nishimura 指出，日本是亞洲富人的避風港，在亞洲其他任何地方，你都不能以外國人的身份購買永久業權土地。

這份報告指出，日本的大多數外國買家來自新加坡、馬來西亞、泰國、香港和中國大陸，而來自美國、澳洲、西歐、台灣和印尼的興趣也在增加。

城市土地研究所 (ULI) 預計，日本的房地產將以 2.25% 的速度增長，在亞太地區六個地區中排名第二。

ULI 亞太區總裁 David Faulkner 表示，他們相信亞太地區在今年到 2024 年之間，將繼續處於上升軌道，指向疫情的可持續復甦。