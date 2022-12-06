「錢」進北士科延伸軸,《樹山丘》7字頭, 挺住台北市新成屋最後防線

選後房市逐漸步上正軌，北士科 4 萬人口紅利來勢洶

選後回歸理性，景氣也趨近樂觀，台北市最後一塊重劃區「北投士林科技園區」成交價站穩三位數，聚焦投資人目光。台北科技走廊黃金軸線—內湖科學園區 2.0、南軟科學園、北投士林科技園區，幾乎已成房價看漲保證。

北士科可望成為下一個經濟發展引擎，究其原因特點：1. 僅 94.38 公頃腹地有限，發展速度有機會超越內科、南軟 2. 市有地 4.49 公頃（目前為地上權）Ｔ16 為仁寶電腦與康舒科技共同投資，具企業旗艦作用 3. 引進當紅明星產業，包括：醫療生技、資訊電子等 4. 預計吸引 40000 名就業人口移入。預估兩年內推案高達 1500 戶；此外，相較於預售，周邊新成屋更是目前稀有產品，尤其在物價通膨時代兼具投資與保值，對消費者來說更具信心與保障。

部分資料來源：台北市政府都發局

台商擇居，高坪效隱富小宅成趨勢～成屋市場夯

在中國清零政策措施下，後疫情時代居住健康問題更引發省思，更適合作為隱居退休的重要考量，回台定居已成為台商們的新顯學。

專家觀察，除了百坪大戶之外，親近大自然的高坪效隱富小宅，將更能吸引鮭魚返鄉的華僑台商青睞，位於復興崗國防大學旁的《樹山丘》，散步就有捷運可搭，開車十分鐘內能抵高爾夫球場，就近到陽明山泡溫泉，附近七大高等醫療院所，養生及醫療資源豐富，包括：榮總．陽明．振興．和信．馬偕．北投三總．關渡醫院．北投健康管理醫院… 等，環境不輸歐美知名渡假勝地。

房市專家指出，台北市未來居住趨勢，將更加重視空巢期退休需求，包括：坪數不必太大能更好整理，居住空間質量必須要高；成屋案《樹山丘》在近三千坪森態基地，以令人驚訝的 85% 綠覆率回應趨勢，由大安豪宅御用建築師 - 李天鐸作建築設計。

成屋案《樹山丘》以令人驚訝的 85% 綠覆率回應趨勢，由李天鐸作建築設計。 圖片提供：新未來全房產

「科技腦．自然居」科技人置產新寵

高科技雲集的矽谷，Apple、Google、Facebook、Nvidia 皆以打造高綠覆率建築吸引高科技人才，《樹山丘》在近三千坪森態社區中，社區內被近 60 棵櫻花、百年樟樹、藝術植生牆… 等珍貴四季樹種所包圍，翠綠森海正如大自然空氣清淨機。

《樹山丘》社有近 60 棵櫻花、百年樟樹、藝術植生牆，翠綠森海正如大自然空氣清淨機 圖片提供：新未來全房產

複製矽谷，台北版比佛利山丘庭院崛起

居住在《樹山丘》生活與四季變化貼近，一回到社區便能全然放鬆，綠色視野隨處可及，鄰里寒暄問候，因此吸引工作壓力指數高的高科技人士青睞，遠至土城區全球科技產業的海歸派，目前也是在《樹山丘》落葉歸根成為住戶。

回到森態社區便能全然放鬆，鄰里寒暄問候，假日舉辦派對，類比佛利山莊庭院生活 圖片提供：新未來全房產

年終獎金聰明用 北市成屋有保障，低自備．就進場

烏俄戰爭，美國通膨難以抑制繼而影響全球物價，在這一個景氣充滿變數的時代，與其投資股票擁抱高風險，不如輕鬆置產，比現金更能保值的投資。

以《樹山丘》為例，挺住 7 字頭台北市新成屋最後防線，目前推出低自備 168 萬方案，以預售付款模式的輕負擔，讓顧客能立即實現年前換住新成屋夢想，還有機會坐享增值空間，新成屋已成為重要標的，如何能善用這個年終掌握最佳時機，十足考驗消費者智慧。

《樹山丘》 官網

基地面積：近三千坪，綠覆率 85%

外觀設計．景觀園藝：李天鐸

規劃坪數：正兩房 26~28 坪，正三房 36~38 坪

基地位置：台北市北投區稻香路 161 巷 16 弄 2-10 號

預約電話：02-2897-9888

行銷企劃：新未來全房產