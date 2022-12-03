〈紐約匯市〉美薪資、就業成長令Fed政策複雜化 美元回吐升幅 周線貶逾1%

隨著投資人消化聯準會 (Fed) 官員言論和非農報告，在周末前獲利了結，美元指數周五 (2 日) 由升轉跌，本周挫逾 1%，意外強勁的非農和薪資成長，令 Fed 升息前景變得模糊。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.17%，至 104.55，周線跌 1.3%。

強於預期的 11 月非農最初激勵美元飆漲，盤中最高達 105.58，但隨著投資人在周末前獲利了結，加上市場消化 Fed 官員言論，美元回吐升幅並轉而走貶。

稍早數據顯示，美國 11 月非農就業人口新增 26.3 萬，高於市場預期，失業率為 3.7%，符合預期。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 認為，強於預期的招聘力道能給 Fed 更多時間保持激進立場。Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 則說，投資人關注平均時薪月增 0.6%，這高於預期的 0.3%，以及下滑至 62.1% 的勞動參與率，相較非農就業，這兩項指標更能反映勞動力吃緊現況。

周五發表言論的 Fed 官員有芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 和里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)。

埃文斯認為，Fed 可能放緩升息步調，但終點利率可能還是需要更高。巴爾金則說，美國勞動力供給持續短缺，這讓恢復需求平衡的目標變得更複雜。

歐元兌美元小漲 0.09% 至 1.0531 美元，收復稍早跌勢，本周漲 1.3%。美元兌日元跌 0.73% 至 134.31 日元，是 8 月 17 日以來最低，本周挫跌 3.5%。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (30 日) 釋出放慢升息步調的信號後，市場對 Fed 緊縮周期即將劃下句點的希望升溫，使美元連兩日重貶，且周四 (1 日) 公布的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數也顯示通膨正在放緩。

市場接下來關注的主要經濟指標，是在 12 月 13 日公布的美國 11 月消費者物價指數 (CPI)，也就是在 Fed 結束連兩日利率會議的前一天。

市場普遍預期，Fed 將在 12 月會議上升息 2 碼，聯邦基金期貨交易員目前預估，基準利率將在明年 5 月達到 4.92% 的高峰。

美元對加元上漲 0.26% 至 1.3467 加元。加拿大周五也公布 11 月新增就業 1.01 萬人，優於市場預期，且失業率降至 5.1%，但本次就業報告似乎沒有帶來太多驚喜。

公布就業數據後，貨幣市場預估加拿大央行將在下周三升息 1 碼，以更大幅度升息的機率從 15% 增加到 25%。

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