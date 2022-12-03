美歐同意以建設性方式解決產業補貼擔憂 白宮否認修法計畫

根據一份共同聲明，歐美官員將於下周會議表示，美國和歐盟尋求以具有「建設性」的方式，解決歐盟對美國綠色能源補貼措施的擔憂，但白宮稍早說，沒有打算將《通膨削減法案》(IRA) 退回國會修改。

美國和歐盟將在 12 月 5 日召開貿易和技術會議 (Trade and Technology Council)，與會者有美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)、商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)、貿易代表戴琪 (Katherine Tai)，以及歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 和維斯塔格 (Margrethe Vestager)，IRA 將是本次議程的主題之一。

根據路透掌握的聲明文件，歐美官員強調將致力於以建設性的方式，解決歐盟的擔憂，但沒有列出具體作法。

上述文件還顯示，因歐美都有向晶片商提供巨額國家補助，雙方同意建立一個共享資訊的常用工具，針對投資方式和公眾支持條件進行交流，以避免補貼競賽。

美國總統拜登 (Joe Biden) 今年 8 月簽署《通膨削減法案》，內容包含為電動車提供補助或減稅優惠，盼吸引企業赴美投資。歐盟擔心這項規模 4300 億美元的法案將搶走歐盟企業業務，對歐洲汽車、綠色科技等產業不利。

拜登周四向法國總統馬克紅 (Emmanuel Macron) 表示法案具有調整空間，他說：「我們可以進行一些調整，從根本上讓歐洲國家更容易參與或是自力更生。」

不過，白宮發言人尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 周五表示，沒有計劃讓法案回到國會進行修改，因為像 IRA 這樣的歷史性法案，在立法過程和推行上較為複雜。但她強調美國有辦法緩解歐盟的擔憂，目前正在透過實質磋商解決這項問題。