阿根廷挾鋰礦優勢 爭取適用美國電動車抵稅補助

全球最快速成長的鋰生產國阿根廷，正積極遊說拜登政府，以取得從美國電動車抵稅獎勵的機會，但阿根廷並非美國的自由貿易夥伴國，美國到目前為止也還沒有允諾。

拜登政府 8 月通過的「通膨削減法案」(IRA) 為史上最大規模的氣候投資，希望促進電動車在美國的生產和普及，也終結中國在關鍵金屬市場的主導地位。

阿根廷擁有舉世知名的龐大鋰礦、眾多新開發計畫，而且自拜登政府上台以來，美阿兩國的關係日益改善，對美國來說，阿根廷看起來不但是合理的合作夥伴，也能改善福特、通用等美國車廠的供應瓶頸。

但要符合補助資格，每輛車的電動車電池必須有 80%「在美國或 2027 年與美國簽署自貿協議的國家」境內開採或加工。這個條件等於把阿根廷排除在外。

一名阿根廷官員透露，IRA 法案讓阿國官員日益擔憂，曾為此就多個層面與美方討論。由於法案還沒開始實行，阿根廷外交部和大使館積極談判，向美國爭取例外處理。

阿根廷生產部長 Jose de Mendiguren 上個月會晤美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 後說：「希望美國把我們納入法案，讓我們能加入迄今還無法打入的鋰礦供應鏈。如果可以達成協議，我們將能在我們的生產與美國的戰略生產之間整合。」

瑞銀電池市場分析師 Tim Bush 說，雖然美國財政部曾表示將在今年年底前更清楚說明條件，但目前來說，IRA 的措辭明確排除「非自由貿易協定」(non-FTA) 國家提煉電池級金屬的可能性。

鎳礦大國印尼可能也將遭美國排除在 IRA 法案的適用範圍以外。印尼計劃在陸地上加工大部分的鎳礦，與美國也未簽署自貿協定。

澳洲上市、在阿根廷有多項開發計畫的鋰礦商 Allkem 公司，希望只要讓礦物在美國或與美國簽訂 FTA 的國家加工，就能拿到美國的綠能補助，但法條的用詞曖昧不明是個問題。