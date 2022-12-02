拜登向歐洲盟友讓步 不排除調整電動車等綠能產業補貼政策

美國總統拜登周四 (1 日) 與法國總統馬克宏展開任內首場正式國是訪問後表示，美國不排除向反對美國補貼政策的盟友讓步，讓歐洲國家也能從中獲益。儘管他並未詳述具體作法，卻暫時化解美歐今年以來因「通膨削減法案」(IRA) 的電動車抵稅所掀起的爭執。

IRA 法案對在北美組裝電動車等產品的美國製造商提供補貼和抵稅獎勵，可能吸走原本流向歐洲的資金和就業機會，例如擁有汽車工業的法國。馬克宏多次批評，美國的補助僅限北美生產的汽車，屬於貿易保護主義行為，將撕裂西方國家的團結。

歐洲國家先前向美國施壓一段時間，希望和墨西哥、加拿大一樣能從美國這項綠能補貼法案中受益，但遲遲沒有進展。因此法國呼籲歐洲國家推出自己的補貼政策，推廣「買歐洲貨」政策，以與美國的 IRA 抗衡。

拜登周四表示，他並非就法案公開致歉，但為了確保法案不會造成本意以外的後果，或許需要調整，法案無意排除歐洲等盟友，而是希望提升美國供應鏈實力，擺脫對中國產品的依賴。

他在白宮舉行的記者會中說：「我們能做一些調整，讓歐洲國家更容易參與或靠一己之力，但這需要時間處理。我無意屏除與我們合作的國家，這並非我們的本意。... 我們將持續為美國創造就業機會，但不會因此犧牲歐洲。」

拜登、馬克宏都未說明潛在的讓步細節，拜登也未表示他打算放棄補貼。

不只歐洲，南韓、日本和英國也都抨擊美國大舉補助電動車的政策，主張已經違反世界貿易協議 (WTA) 的規定。

談俄烏戰爭、中國競爭

在拜登上任以來首場國是訪問中，兩人另外談論多項議題，包括俄烏戰爭、與中國關係、能源政策等。

拜登表示，他對與俄羅斯總統普丁會面抱持開放的態度，但前提是普丁必須展現他有意願結束戰爭。

拜登和馬克宏兩人重申，將讓烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 主導與俄國的談判。多次扮演俄烏協調人身分的馬克宏也說，他會持續和普丁對話。

對中關係方面，馬克宏一直試圖描繪出一條能讓歐洲避免選邊站的道路，並曾呼籲北京在與俄羅斯的談判中扮演更吃重角色。

拜登和馬克宏周四在聯合聲明中說，美國和法國對中國在國際秩序方面的挑戰同感關切，包括人權議題，美法將持續協調，並就氣候變遷等重要國際議題與中國合作。