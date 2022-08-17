拜登簽署通膨削減法案 聚焦綠能、醫保、加稅

美國總統拜登周二 (16 日) 簽署「通膨削減法案」(Inflation Reduction Act)，內容涵蓋氣候、醫保、稅制三大面向，象徵民主黨在距離期中選舉不到三個月的時間取得重大勝利。白宮經濟顧問表示，雖然未來一年面臨很多不確定性，但降通膨法案和強勁的就業，有助於穩定美國經濟。

這項規模 4300 億美元的降低通膨法案，被視為美國史上最大規模的氣候法案，將鼓勵綠能投資、為購買電動車、屋頂安裝太陽能板提供租稅補貼。

法案也將允許聯邦醫療保險 (Medicare) 擁有藥物議價權，為年長者降低處方藥支出。法案的資金來自確保企業和富人繳稅，具體措施包括 15% 最低企業稅率、庫藏股徵稅、加強查稅。



拜登周二在參議員曼欽 (Joe Manchin) 等民主黨人陪同下，於白宮簽署法案。被稱為煤炭大亨的曼欽在 7 月對法案投下同意票，是通膨削減法案打破一年多僵局的關鍵。

拜登接下來將在 9 月 6 日為這項立法主辦正式慶祝活動，並展開全國行程宣導新措施，為民主黨衝刺期中選舉的選情。

拜登說，降通膨法案將為美國家庭帶來進步和繁榮，有助於美國眼前和未來的經濟發展。拜登並強調，該法案並未獲得任何一位共和黨人的支持票。

白宮經濟顧問迪斯 (Brian Deese) 表示，美國經濟直到明年將面臨全球經濟帶來的諸多不確定性，但降通膨法案終於立法，加上美國勞動力市場仍強勁，有助於穩定美國經濟。

迪斯說：「未來 6 到 12 個月，顯然有很多不確定性。我們仍然關注全球性的威脅，包括能源市場、俄烏戰爭。」

雖然美國經濟在高通膨影響下，已經陷入技術性衰退，但迪斯認為，這是美國經濟轉向更穩定成長的轉型現象。